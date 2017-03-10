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〈北部〉宜科淪蚊子園區 計畫引進龍頭公司

2017-03-10

籌設12年 僅4家廠商進駐

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭科學園區籌設已十二年，希望打造知識經濟、創新研發與高附加價值的科學園區；但迄今乏人問津，僅四家廠商進駐被批為「蚊子園區」；有鑑於此，新竹科學園區管理局計畫在宜蘭園區引進電子、研發業的龍頭公司，以母雞帶小雞概念營造群聚效應，吸引廠商進駐。

宜蘭科學園區是新竹科學園區管理局管轄，占地七十．八公頃，民國九十四年獲准籌設，一○二年園區完工啟用，但因投資廠商需要自付土地租金與建設大樓的經費，加上園區環評規定，要求不得從事量產行為，進駐廠商類別也僅限制通訊知識、數位內容及研發相關產業；廠商認為建設成本過高，興趣缺缺，園區完工後前兩年，只有一家自辦廠進駐。

不過，宜蘭科學園區在去年二月完成標準廠房設置供廠商租用，希望藉由租用優惠，不需自建廠房等誘因，降低設廠成本吸引進駐；但園區仍乏人問津，標準廠房也僅有三家廠商進駐，全數共二十八個承租單元僅出租十一個，出租率約四成，是竹科管理局所轄園區最低的。

竹科管理局長王永壯說，不擔心標準廠房的進駐率，為了讓高品質有前景的廠商進駐，本來就不急著招商，需要經過仔細的洽談與篩選，對園區的發展才有幫助，現階段規劃引進在電子、研發業富盛名的龍頭公司或旗艦公司，已拜訪過兩、三間大廠，雖然還沒有任何承諾及成果，但已提供園區優勢給業界參考，未來也打算與大學產學合作，引進研發成果活化園區。

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  • 為解決宜蘭科學園區招商不順的問題，新竹科學管理局計畫在園區內引進在電子、研發業富盛名的龍頭公司。（記者林敬倫攝）

    為解決宜蘭科學園區招商不順的問題，新竹科學管理局計畫在園區內引進在電子、研發業富盛名的龍頭公司。（記者林敬倫攝）

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