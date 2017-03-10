〈北部〉宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成

2017-03-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣櫻桃鴨場又爆禽流感疫情，三星鄉昨天傳出H5N2確診鴨場，宜蘭縣政府今天將撲殺九千隻櫻桃鴨並進行消毒，已是連五場中鏢；縣內櫻桃鴨撲殺數量超過四成，縣府農業處表示，不會影響縣內櫻桃鴨供應量。

宜蘭縣目前共有五場櫻桃鴨場感染禽流感，連今天的撲殺數量高達三萬七千多隻。農業處表示，根據去年第四季家禽調查統計，宜縣櫻桃鴨在養量八萬九千多隻，宜縣是生產地，以供應外縣市為主，目前對縣內民生內需尚不會產生影響。

櫻桃鴨全名是櫻桃谷種的北京鴨，宜蘭縣主要飼養區域有三星鄉、礁溪鄉、冬山鄉與蘇澳鎮等；宜蘭縣政府動植物防疫所長陳文進表示，三星鄉櫻桃鴨場共有十場，其中五場爆發禽流感，四場目前沒有養鴨，一場飼養櫻桃小鴨六千八百隻，經檢驗為陰性沒有感染，但上市前需再進行檢驗，確認為陰性才能販賣。

縣府農業處強調，宜蘭縣感染禽流感的鴨場沒有出現H5N6病毒，沒有禽傳人風險，民眾無須恐慌，這些已感染的鴨場，主要都是開放式運動場，容易被野鳥侵入而且場場相連，可能造成群聚感染，未來縣府會協助輔導復養，以提高生物安全方式，改為密閉式或非開放式禽舍飼養，避免再發生重複感染情形。