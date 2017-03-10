| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成

2017-03-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣櫻桃鴨場又爆禽流感疫情，三星鄉昨天傳出H5N2確診鴨場，宜蘭縣政府今天將撲殺九千隻櫻桃鴨並進行消毒，已是連五場中鏢；縣內櫻桃鴨撲殺數量超過四成，縣府農業處表示，不會影響縣內櫻桃鴨供應量。

宜蘭縣目前共有五場櫻桃鴨場感染禽流感，連今天的撲殺數量高達三萬七千多隻。農業處表示，根據去年第四季家禽調查統計，宜縣櫻桃鴨在養量八萬九千多隻，宜縣是生產地，以供應外縣市為主，目前對縣內民生內需尚不會產生影響。

櫻桃鴨全名是櫻桃谷種的北京鴨，宜蘭縣主要飼養區域有三星鄉、礁溪鄉、冬山鄉與蘇澳鎮等；宜蘭縣政府動植物防疫所長陳文進表示，三星鄉櫻桃鴨場共有十場，其中五場爆發禽流感，四場目前沒有養鴨，一場飼養櫻桃小鴨六千八百隻，經檢驗為陰性沒有感染，但上市前需再進行檢驗，確認為陰性才能販賣。

縣府農業處強調，宜蘭縣感染禽流感的鴨場沒有出現H5N6病毒，沒有禽傳人風險，民眾無須恐慌，這些已感染的鴨場，主要都是開放式運動場，容易被野鳥侵入而且場場相連，可能造成群聚感染，未來縣府會協助輔導復養，以提高生物安全方式，改為密閉式或非開放式禽舍飼養，避免再發生重複感染情形。

廣告
  • 宜蘭縣內櫻桃鴨禽流感疫情擋不住，三星鄉又有櫻桃鴨場確診H5N2。（資料照，宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣內櫻桃鴨禽流感疫情擋不住，三星鄉又有櫻桃鴨場確診H5N2。（資料照，宜蘭縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午一點半回宮，大批信眾湧進擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，衝入大殿安座，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.