〈北部〉宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
2017-03-10
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣櫻桃鴨場又爆禽流感疫情，三星鄉昨天傳出H5N2確診鴨場，宜蘭縣政府今天將撲殺九千隻櫻桃鴨並進行消毒，已是連五場中鏢；縣內櫻桃鴨撲殺數量超過四成，縣府農業處表示，不會影響縣內櫻桃鴨供應量。
宜蘭縣目前共有五場櫻桃鴨場感染禽流感，連今天的撲殺數量高達三萬七千多隻。農業處表示，根據去年第四季家禽調查統計，宜縣櫻桃鴨在養量八萬九千多隻，宜縣是生產地，以供應外縣市為主，目前對縣內民生內需尚不會產生影響。
櫻桃鴨全名是櫻桃谷種的北京鴨，宜蘭縣主要飼養區域有三星鄉、礁溪鄉、冬山鄉與蘇澳鎮等；宜蘭縣政府動植物防疫所長陳文進表示，三星鄉櫻桃鴨場共有十場，其中五場爆發禽流感，四場目前沒有養鴨，一場飼養櫻桃小鴨六千八百隻，經檢驗為陰性沒有感染，但上市前需再進行檢驗，確認為陰性才能販賣。
縣府農業處強調，宜蘭縣感染禽流感的鴨場沒有出現H5N6病毒，沒有禽傳人風險，民眾無須恐慌，這些已感染的鴨場，主要都是開放式運動場，容易被野鳥侵入而且場場相連，可能造成群聚感染，未來縣府會協助輔導復養，以提高生物安全方式，改為密閉式或非開放式禽舍飼養，避免再發生重複感染情形。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午一點半回宮，大批信眾湧進擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，衝入大殿安座，…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分