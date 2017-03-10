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〈北部〉花蓮玉里三民鴨場 確定感染H5亞型

2017-03-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮三民養殖區再傳有鴨場染禽流感，昨天上午接獲防檢局傳真通報後，下午執行「預防性撲殺」及全場消毒，至晚間共撲殺一萬五千隻鴨。

花蓮玉里三民養殖區上月十四日有鴨場確診H5N6高病原禽流感，共撲殺二千六百八十六隻鴨，之後即以該鴨場為中心加強監測，將半徑五公里內禽場都列入監測，每月採樣化驗病毒，目前三民養殖區已進入第二輪採樣。

花蓮動植物防疫所長黃詩伊說，這次被驗出H5亞型禽流感的鴨場，距離三民養殖區第一個禽流感案例場不到三公里，在上個月第一輪採樣時未驗出有禽流感，第二輪化驗結果出爐確定感染H5亞型禽流感，初步估計全場約一萬五千隻鴨，而患病的土番鴨是卅四日齡的成長期中鴨、剛脫離室內養殖的雛鴨期不久，尚未肥育階段。

雖然家衛所明天才會確定病毒分型，因家衛所提到「高病原性病毒機率很高」，因此花蓮縣仍決定先執行預防性撲殺，昨天下午二點半動員包括玉里鎮公所清潔隊、玉里警分局、衛生所等五十七員人力展開撲殺及外圍監測，其中卅九人進入鴨場內執行人道撲殺任務，以密封袋灌入二氧化碳後再行焚燒及就地衛生掩埋，接著並進行全場場區消毒，昨晚執行撲殺至入夜完畢。

縣府農業處長羅文龍說，後續將執行案例場周邊一公里內所有禽場的採樣監測及移動管制，監測頻度為每月一次，將連續採樣三個月；半徑一到三公里內所有養禽場由獸醫師地毯式訪視；半徑五公里內鴨場全面篩檢並執行移動管制，篩檢陰性者才能解除移動管制。

他說，如發現有家禽異常死亡，應儘速通報鄉鎮公所、縣府農業處前往採樣監測，如未依規定通報，可依動物傳染病防治條例處五萬元以上一百萬元以下罰鍰，且撲殺後不予補償。

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  • 花蓮玉里三民一處鴨場被驗出禽流感，玉里鎮公所清潔隊、縣府防疫人員今天下午集結，全副武裝進行人道撲殺1萬5000隻鴨。（花蓮縣動物防疫所提供）

    花蓮玉里三民一處鴨場被驗出禽流感，玉里鎮公所清潔隊、縣府防疫人員今天下午集結，全副武裝進行人道撲殺1萬5000隻鴨。（花蓮縣動物防疫所提供）

  • 花蓮玉里三民一處鴨場被驗出禽流感，玉里鎮公所清潔隊、縣府防疫人員集結，全副武裝進行人道撲殺1萬5000隻鴨。（花蓮縣動物防疫所提供）

    花蓮玉里三民一處鴨場被驗出禽流感，玉里鎮公所清潔隊、縣府防疫人員集結，全副武裝進行人道撲殺1萬5000隻鴨。（花蓮縣動物防疫所提供）

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