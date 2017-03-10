〈北部〉聞禽色變 檢舉平均2天1件
2017-03-10
〔記者彭健禮／苗栗報導〕農委會防檢局持續監控全台禽流感疫情，苗栗縣雖無疫情，但民眾戒慎不已，縣府近三週即受理十三件通報疑似案件，西湖鄉一家養雞場也被檢舉，經動物保護防疫所檢驗，為陰性反應。動防所指出，通報疑似案件中，九件檢測結果為陰性，一件因已腐爛無法檢驗、三件檢驗中。
鄰近新竹縣已淪為禽流感疫區，苗縣府於廿二日召開跨局處禽流感應變小組會議，指示相關單位做好防堵，並嚴防有業者將斃死雞偷渡化制，農業處也鼓勵民眾踴躍檢舉。
動防所統計，於二月十七日到昨天，共受理十三件通報疑似案件，其中西湖鄉一家養雞場被檢舉疑似掩埋雞屍，近來有大量蒼蠅出沒，引發地方恐慌。
不過，經動防所派員前往稽查並採樣送驗，結果顯示這家養雞場並無禽流感疫情傳出。該家業者也表示，因規劃轉型為觀光農場，所以在農場內種植火龍果，肥料於發酵時，引來蒼蠅。
動防所表示，疫情爆發以來，苗縣府積極各項防疫工作，除進行禽流感防疫宣導工作，運禽車輛、屠宰場及理貨場及畜牧場消毒工作，並針對轄內家禽場主動監測，送驗結果都為陰性。
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