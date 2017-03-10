〈北部〉通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆

2017-03-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午一點半回宮，大批信眾湧進擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，衝入大殿安座，十九日晚間十一點十五分開爐。

白沙屯媽祖今年的徒步進香活動從二月廿六日凌晨兩點三十分出發，到昨天下午一點半回宮，共計十二天的行程，在破紀錄、超過兩萬六千名熱情信眾陪伴下，於昨天畫下完美句點。

今年拱天宮媽祖婆徒步南下北港朝天宮進香，雖然出發當時雨勢不斷，但不少信眾表示，雖然雨水淋濕了身體，仍淋不了他們對媽祖虔誠仰的熱情，還是一路堅持，香丁腳彼此間更是互相打氣、幫忙，經歷一場深具意義的宗教之旅。

拱天宮廟方也感謝信眾，一路上相隨媽祖婆，沿途更常見信眾自發性地撿拾垃圾、打掃炮屑。

白沙屯媽祖昨天早上七點從通霄鎮通灣里慈后宮起駕，沿著省道台一線返回拱天宮。沿途信眾聚在路旁，並準備長長鞭炮燃放，恭迎媽祖，鞭炮聲震耳。

拱天宮媽祖婆鑾轎中午依往例停駕在白沙屯火車站前，虔誠信眾準備飯擔，以香味四溢的油飯、雞酒與肉粽等美食，慰勞信眾連日來的辛苦。

不到中午，拱天宮周遭就湧入爆滿人潮，擠得附近道路水洩不通，鄰近廟宇的神轎與陣頭也趕來接駕，鑼鼓喧天，相當熱鬧。

昨天下午一點半吉時一到，媽祖鑾駕準時抵達廟前，信眾簇擁高喊「進啊！」現場氣氛達到最高點，經過三進三出儀式後，衝進拱天宮大殿安座。