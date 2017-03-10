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〈北部〉竹市兒童藝術節 6主題引進歐美遊具

2017-03-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節四月一日登場，持續到四日，今年移師樹林頭公園，以「風的運動場」規劃六大主題區，將引進歐美遊樂器具，讓小朋友探索、遊玩，希望打造 成為新竹市獨有的節慶活動。

新竹市文化局長廖志堅說，今年兒童藝術節以「風的運動場」為主題，讓小朋友在場區內探索、攀爬及跳躍，感受風在城市流動的韻律。

六大主題有風的飛行器、彩色搖擺屋、漫步在雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來及乘風破浪，並將邀請宜蘭童玩節的表演團隊演出，遊具設施在活動結束後會保留，成為兒童的樂園。

新竹市長林智堅表示，去年兒童藝術節在市立體育場舉辦獲得市民熱烈迴響，今年擴大活動並移師到樹林頭公園舉行，市府將規劃接駁車和停車空間。

林智堅說，透過遊具探索、攀爬、鑽爬和旋轉、搖擺，可讓孩子體驗平衡感及冒險、勇氣、合作等精神，在遊戲中快樂學習，也促進親子互動。

新竹市文化局指出，引進的歐美探索遊具，將事先進行壓力測試及安全檢測，使用每項遊具時，大人需陪同參與，以確保孩子的安全。

文化局表示，所需經費獲科學園區廠商捐助，預計將吸引數萬人進場， 如民眾反映熱烈，可能延長兒童藝術節舉辦時間。

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  • 新竹市兒童藝術節去年獲得熱烈迴響，今年將以「風的運動場」為主題，邀請親子一起來探索同樂。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節去年獲得熱烈迴響，今年將以「風的運動場」為主題，邀請親子一起來探索同樂。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市兒童藝術節去年獲得熱烈迴響，今年將以「風的運動場」為主題，邀請親子一起來探索同樂。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節去年獲得熱烈迴響，今年將以「風的運動場」為主題，邀請親子一起來探索同樂。（記者洪美秀攝）

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