〈北部〉苗縣農民休耕 逾7萬箱秧苗恐報銷

2017-03-10

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣各水庫水情吃緊，農業用水陸續減少供應，苗栗縣苗北地區包括頭份、竹南等鄉鎮影響不少，部分農民陸續辦理休耕。秧苗業者大嘆，早已準備好的七萬多箱秧苗恐全報銷，斥責相關單位默不吭聲，隻字不提補助事宜。行政院農委會農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德說，如何補助都還在研議中。

水情不佳，農委會二月廿四日公告，鼓勵農民申請休耕，十五日前都可以提出申請，每公頃補助七萬元。頭份蘆竹水稻育苗中心負責人廖金蓮說，大部分農民都選擇休耕領取補助，此次又以三灣鄉休耕最多。

秧苗業者憂血本無歸

廖金蓮指出，頭份共有四間秧苗業者，今年加總約有七萬多箱稻苗，大部分供頭份市、竹南鎮及三灣、造橋鄉農民。

廖金蓮說，去年底購買稻種，一月開始育苗，今年約六萬五千箱，每一分地，約使用廿七箱，供兩百五十公頃稻田，成本約兩百萬元，含其它業者則約七萬一千箱，二月初全綠化完成，原農民要陸續領回訂購稻苗，卻突然冒出休耕公告，訂單遭取消。

廖金蓮說，如一月宣布鼓勵休耕，業者還可以減少育苗或暫緩綠化，如今前置工作早已完成，相關單位只顧慮農民，不顧秧苗業者，到處反映也沒用。

廖金蓮表示，眼看插秧期三月十五日左右結束，至今秧苗仍剩下一大堆，實在害怕全部報銷，血本無歸，迄今相關單位置之不理，讓他們無語問蒼天。

農委會：研議補助中

許宏德說，會有補助，也會比照往例辦理，只是相關細節及要如何補助等狀況，農糧署目前都還在研議中，確切時程仍無法確定，建議業者如擔憂，月中插秧期結束，可以保留過剩秧苗，屆時才有依據申請補助。

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良說，業者如因秧苗受損、老化或賣不出去等，現階段都會商請各公所協助前往了解數量，拍照並建檔，農糧署一公告補助辦法，便能有資料申請虧損金額。