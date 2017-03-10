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〈北部〉「金車」換鍋爐減污 市長盼企業跟進

2017-03-10

〔記者李容萍／中壢報導〕金車公司中壢廠去年將廠內九部燃油鍋爐全部汰換為燃氣鍋爐，不但簡化鍋爐的操作與保養，也節省燃料費用，每年可減少排放PM2.5約十四．七公噸，減少硫氧化物約五十一．四公噸；市長鄭文燦昨天前往參觀，他要求環保局將金車公司汰換鍋爐作為宣導案例，介紹經濟、減碳、減污等效益，鼓勵更多企業跟進。

鄭文燦肯定說，金車公司中壢廠及平鎮廠生產咖啡、運動飲料等產品，中壢廠去年將燃油鍋爐汰換為燃氣鍋爐，對減碳、減污有很大幫助，也提升空氣品質，由於天然氣價格相對便宜，也節省經營成本。

他說，市轄工廠使用重油鍋爐約六百七十座，市府推動「鍋爐改燃天然氣補助計畫」，鼓勵企業將燃煤或重油鍋爐改燃天然氣，預定今年至一○八年為期三年，依鍋爐大小不同，分成補助卅萬元、四十五萬元、六十萬元三個等級，協助企業汰換，由於天然氣涉及中油、欣桃瓦斯的天然氣管線佈線，市府會協調業者將天然氣管線鋪設到有需要的地方。

金車中壢廠長古効民說，考量重油鍋爐燃燒產生的氮氧化物、硫氧化物及粒狀物對環境的負面影響，中壢廠在一○二年就改用天然氣，天然氣一年費用約七千五百萬元，重油約九千萬元，每年省下一千五百萬元，以投入改燃天然氣設備約二千萬元估算，預計一年半就可回本。

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  • 金車公司中壢廠去年將廠內9部燃油鍋爐全部汰換為燃氣鍋爐，減少污染又省成本。（記者李容萍攝）

    金車公司中壢廠去年將廠內9部燃油鍋爐全部汰換為燃氣鍋爐，減少污染又省成本。（記者李容萍攝）

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