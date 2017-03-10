〈北部〉桃園首批4農會「三巨頭」改選 過程平和

2017-03-10

〔記者李容萍、謝武雄、邱奕統／綜合報導〕大溪區、楊梅區、桃園區、蘆竹區四個農會，昨天舉行農會「三巨頭」改選，選出理事長、常務監事後再遴聘總幹事，過程都大致平和。

大溪區農會由現任的「三巨頭」謝昌明、張世明、張財旺順利連任，選舉、遴聘過程平和；楊梅區農會總幹事周宗維獲得續聘，原任理事長許紅光轉換跑道當選常務監事，曾任農會總幹事達廿二年的傅鑫財當選理事長。

桃園區農會的理事長、常務監事，分別由劉紘瑜、吳德富以過半票數當選，隨後理事會開會決議聘請黃烱倫續任總幹事，未掌握過半席次的前任理事長李建和派系，昨天未出席投票，選舉過程大致平和。

蘆竹區農會部分，理事長錢得勝順利連任，常務監事由黃教陽當選，總幹事陳春郎獲得續聘。