〈北部〉文化、七福新村添排水 盼不再淹
〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區龍岡文化新村、七福新村等社區因地勢較低，每逢豪大雨就容易淹水，居民苦不堪言。市府水務局投入三千三百萬元經費在龍東路四四五巷至龍福路新設長度一．一公里的截排水路，透過截流系統將水流導入中山東路的雨水下水道排水幹線，已在今年一月底完工，解決當地逢雨必淹的困擾。
1.1公里截排水路完成驗收
這項改善工程獲營建署補助二千三百萬元，市議員梁為超昨天邀請水務局辦理地方說明會，說明工程施作內容及效益，包括龍昌、龍東、至善、龍慈四里的里長、里民都表示肯定，希望以後不再淹水了。
梁為超表示，這項工程鄰近南亞科技大學，屬於中壢龍岡都市計畫區範圍，近年因都市發展迅速，農地埤塘消失導致既有的降雨入滲量與農地滯洪量減少，使得逕流量增加，鄰近道路開發基地墊高又形成路堤效應，造成文化新村成為相對低地，加上受到埔頂支渠的阻礙，無法妥善設置排水出路，每逢大雨，文化新村、七福新村一帶的低地就嚴重淹水，居民苦不堪言。
水務局長劉振宇表示，七福新村、文化新村排水系統屬於中壢後站、大龍岡地區範圍，為解決淹水問題，自一○四年起陸續推動截流分洪、調節滯洪等措施，主要施作二公尺寬、一．二公尺高的箱涵及直徑一．二公尺的管涵，截排水路總長一．一公里，今年一月底完工，二月底完成驗收。
另規劃改善中原大學水患
劉振宇說，已針對龍岡地區擬定治水規劃，包括黃屋庄支線中華路排水截流工程在去年二月完工，中壢區中華路二段簡易法庭、YKK一帶積淹水情形已獲改善，水務局正規劃辦理中原埤塘生態公園設置滯洪池工程，可削減大牛欄分渠的洪峰流量，至少可調節三萬立方洪水量，工程預計今年動工，完工後，中原大學、下游中壢工業區一帶的易淹水情況也可改善。
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