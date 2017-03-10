| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木

2017-03-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕三月植樹月，是春暖花開、最適合種樹的時節。林務局羅東林區管理處特別與宜蘭市公所、羅東鎮公所、基隆市政府，在十一日合辦三場植樹活動，提供約四千株苗木供民眾領取，只要三張發票，就能領取一株苗木，做愛心又能種樹愛地球。

林管處表示，今年準備的苗木包括，桂花、杜鵑、流蘇、含笑等樹種，供民眾以發票兌換苗木，十一日當天活動橫跨基隆、羅東、宜蘭。羅東鎮公所的「植樹護林、守護台灣」植樹活動，上午七點三十分在羅東鎮慢速壘球場舉辦；宜蘭市公所「雞來運轉、植得熊讚」植樹活動，上午九點三十分在宜蘭市中華路變龍生態園區登場。

宜蘭市長江聰淵指出，十一日活動當天，將表揚二十一個長期協助維護市區街角綠美化點的認養單位，以及四百五十個路燈認養人，同時由羅東林區管理處與公所共同提供一千三百株苗木，讓民眾種樹愛地球。

江聰淵說，今年最特別的是，市公所還會採用植樹列車方式，巡迴泰山、進士、新生各社區植樹，鼓勵大家植樹綠美化從家園做起，對週邊生活環境多關心。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午一點半回宮，大批信眾湧進擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，衝入大殿安座，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.