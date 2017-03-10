〈北部〉11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木
2017-03-10
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕三月植樹月，是春暖花開、最適合種樹的時節。林務局羅東林區管理處特別與宜蘭市公所、羅東鎮公所、基隆市政府，在十一日合辦三場植樹活動，提供約四千株苗木供民眾領取，只要三張發票，就能領取一株苗木，做愛心又能種樹愛地球。
林管處表示，今年準備的苗木包括，桂花、杜鵑、流蘇、含笑等樹種，供民眾以發票兌換苗木，十一日當天活動橫跨基隆、羅東、宜蘭。羅東鎮公所的「植樹護林、守護台灣」植樹活動，上午七點三十分在羅東鎮慢速壘球場舉辦；宜蘭市公所「雞來運轉、植得熊讚」植樹活動，上午九點三十分在宜蘭市中華路變龍生態園區登場。
宜蘭市長江聰淵指出，十一日活動當天，將表揚二十一個長期協助維護市區街角綠美化點的認養單位，以及四百五十個路燈認養人，同時由羅東林區管理處與公所共同提供一千三百株苗木，讓民眾種樹愛地球。
江聰淵說，今年最特別的是，市公所還會採用植樹列車方式，巡迴泰山、進士、新生各社區植樹，鼓勵大家植樹綠美化從家園做起，對週邊生活環境多關心。
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