〈北部〉3巨頭出爐 三星黃明杰當選理事長
三星總幹事謝志旭驚險連任
〔記者簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣十個基層農會理、監事會議，昨由三星、冬山與員山鄉率先登場，新三巨頭都順利到位。競爭激烈的三星農會，總幹事派與理事長派互別苗頭，昨天結果出爐，總幹事謝志旭以五票驚險通過遴聘獲得連任，現任理事長廖學嵩因理事掌握席次未過半讓出江山，經協調，由黃明杰以全票九票當選理事長。
三星地區農會此次改選暗潮洶湧，四年前，現任總幹事謝志旭與理事長廖學嵩攜手合作打贏漂亮一仗；今年改選兩派人馬鬧分裂，理事長派與總幹事派競爭激烈。之前九席理事選舉結果，廖學嵩僅掌握四席，總幹事謝志旭掌握五席。
昨天召開理、監事會議，遴聘總幹事時，謝志旭以五票驚險連任未被翻盤，其餘一票不同意聘用，三票廢票。理事長部分，廖學嵩僅任一屆，掌握的理事席次不如預期，經協調，雙方同意由櫻桃鴨養鴨高手黃明杰出任，黃以九票全票當選，廖學嵩讓出江山；常務監事廖福順也獲三票全票過關。
謝志旭說，選完後就不再談過程，這次選舉在和平競爭下落幕，會秉持以往經營農會的精神，將三星農特產發揚光大，讓農民在農會支持下，農作物和農業經營都有更好的成長。
員山前總幹事當選理事長
冬山鄉農會選舉相對平穩，總幹事黃志耀獲九席理事全數支持，連任第六任總幹事；理事長蔡東海、常務監事謝茂山均獲全票通過。黃志耀說，吸引青年返鄉是未來四年工作重點，休閒農業在國民旅遊可以扮演更重要的角色，會想辦法提升農村環境生態，吸引更多人來觀光。
員山鄉農會總幹事由游長峰連任，理事長由農會前總幹事黃佑任當選，常務監事則是縣議員陳俊宇，三人都是全票過關，選情單純。游長峰說，抱持平常心選舉，還好過程順利，現在大環境不好，未來首要目標是穩定農會財政，也打算開設更多有機農業產銷班，提高農產品價值。
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