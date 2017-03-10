〈北部〉2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
「玉溪」李素美只拿4票 未過關
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣九個鄉鎮地區農會昨天上午召開理監事會並進行總幹事遴聘，一級戰區南區四個農會中，派系只差一票的玉溪地區農會選情最緊繃。同額競選的李素美未獲同意遴聘，加上鳳榮農會張孟能第一輪以零票敗選，二個農會都需在二個月後進行第二輪遴聘，其餘七個農會都誕生新任總幹事。
花蓮縣九鄉鎮地區農會昨召開理監事會議，選舉理事長及常務監事，並遴聘總幹事。玉溪地區農會理監事會被力捧水利會蔡宗翰的農會派拿下，理事長巫昇錫、常務監事陳錦竹當選，導致鎮長派還同額競選的李素美只拿到四張同意遴聘票，五張不同意票，未獲總幹事大位，由秘書黃素芬代理總幹事。
瑞穗鄉農會總幹事選情上月在理事會選出後，會務主任黃聖皇、推廣股長甘賢璋各擁六席、三席理事，被認為還有變動可能，但昨天投票「一票都沒跑」，黃聖皇六票當選總幹事，理事長、常務監事分由羅文騰、楊清茂當選。
「鳳榮」張孟能爭8連任 拿零票
鳳榮地區農會總幹事張孟能昨爭取八連任失敗，理監事會都被對手黃榮和掌握，由徐芳鑑、陳金興當選理事長及常務監事，理事會九票都不同意續聘張孟能，第二輪遴聘黃榮和幾乎篤定當選。
此外，在理事會選舉大獲全勝的富里鄉農會總幹事張素華，代表前農會總幹事陳榮聰派展開「復仇記」，張素華狂掃九席理事同意票，讓只當一任總幹事的彭金山確定無法連任；理事長、常務監事分別由簡明志、李錦麒當選。
其他五個農會選情相對單純，光豐地區農會理事長、常務監事及總幹事都是同額競選，總幹事林清水第七度連任，理事長詹貴城、常監吳展治都全票連任；壽豐鄉農會總幹事曾淑懿連任，理事長吳永能、常務監事黃見昌；吉安鄉農會張德奇連任總幹事、理事長鄧双奎、常務監事徐炳宏；花蓮市農會由陳保成當選理事長、趙瑞平常務監事、總幹事蔣淑惠；新秀地區農會理事長劉頓、常務監事廖秀芳，總幹事楊焜棟。
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標題：〈北部〉2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
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