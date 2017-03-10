〈北部〉苗縣違建強拆費草案 議員轟「索命條文」
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會昨天召開臨時會，苗縣府提「苗栗縣違章建築執行強制拆除收費自治條例」草案，引發議員砲轟，縣議員禹耀東抨擊是「索命條文」，縣內九十％都有違建，此案陷議員於不義，要求退回修正；議員林寶珠質疑公部門有許多違建，為何不拆除？縣長徐耀昌強調是中央要求制定，盼走完法定程序。最後達成共識，先完成一讀會程序，等二讀會再撤銷，才平息爭議。
縣長：中央要求制定
苗栗縣政府工商發展處所提出的這項草案僅四項條文，是為了執行建築法第九十六條之一第一項規定，收取強制拆除違章建築費用而訂定，至於費用的計算，是按照苗栗縣政府委託廠商拆除契約之單價乘以實作數量及點工天數合計。
昨天進行一讀會時，禹耀東率先抨擊此草案太過草率，並陷議員於不義，而且縣內九十％都有違建，他要求先退回，建議縣府下鄉廣徵民意，等條文成熟再送審議。
原住民籍縣議員黃月娥則痛批真正的違建卻不拆，原住民擺攤賣豆漿卻被拆除，公平正義何在？她也力主將草案退回。
縣議員陳永賢抨擊說，被檢舉拆違章還要付費拆除，等於是拿石頭砸自己的頭，縣府送十次，他會退十一次。
徐耀昌回應說，縣府因財政困難，必須自編拆除費用，此案是內政部來文要求儘速完成，希望議會能完成法制作業程序，未審就退回，是不負責任的作法。
議員：二讀時將撤銷該案
主持會議的副議長陳明朝緩頰說，此案應先經過一讀會，然後經小組審查充分討論後才撤案，程序比較完備。
最後，此案的分組審查小組召集人林寶珠表示，此草案先通過一讀會，但進入審查小組後，她和小組議員絕對會嚴格把關，進了二讀會程序就撤案。這才平息紛爭。
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標題：〈北部〉苗縣違建強拆費草案 議員轟「索命條文」
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