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〈北部〉活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」

2017-03-10

〔記者王駿杰／竹市報導〕為活化新竹市內閒置公有土地，市長林智堅昨天宣布啟動「掀綠計畫」，預計增加六千坪綠色休憩空間，面積相當於七十六座網球場，以提供市民更多、更好的綠色環境。

預計增加6000坪休憩綠地

林智堅指出，「掀綠計畫」預定推動的區域，包括樹林頭公園外圍、錦華街旁空軍十村、後站勞山新村、高峰路兩側（空軍二十一村）等四處地點，將執行綠美化工作，預計年底前可增加六千坪的休憩綠地。

市府都市發展處表示，去年開始盤整市中心閒置國有土地，已整頓閒置十年的國防部空軍五、六、七村眷村空地為「樹林頭公園」，長期閒置的眷改用地二十、二十二村成為「虎林棒球場」及錦華街原空軍十村閒置土地也闢建為停車場，解決鄰近停車問題。未來將以增加綠地面積、結合公共藝術等方式形塑城市景觀風貌。

林智堅昨為示範點揭幕

林智堅昨天為「掀綠計畫」示範點、座落於市府旁綠地的裝置藝術「山洞：類生態光學冥想屋」揭幕，象徵「掀綠計畫」開跑。

他說，「冥想屋」是藝術家創作結合在地產業，由建築師曾志偉及新竹市春池玻璃共同創作。

「冥想屋」為可供市民體驗的參與式裝置藝術，以玻璃纖維打造，利用玻璃的無機、耐溫、堅固、透光等特性，一體成形，營造「未來之家」概念，即日起佇立於市府旁的綠地上，作為「掀綠計畫」示範點，令人驚豔。

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  • 新竹市長林智堅（中）昨為台灣新銳建築師曾志偉及春池玻璃共同創作的裝置藝術揭幕。（記者王駿杰攝）

    新竹市長林智堅（中）昨為台灣新銳建築師曾志偉及春池玻璃共同創作的裝置藝術揭幕。（記者王駿杰攝）

  • 新竹市長林智堅昨天為裝置藝術「山洞：類生態光學冥想屋」揭幕。（記者王駿杰攝）

    新竹市長林智堅昨天為裝置藝術「山洞：類生態光學冥想屋」揭幕。（記者王駿杰攝）

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