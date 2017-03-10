〈北部〉冠脂妥膜衣錠 開放換藥至18日

2017-03-10

〔記者陳昀／桃園報導〕降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠」爆出有偽藥流竄市面，市府衛生局昨天表示，已稽查全市各醫療院所及藥局，將批號MV503藥品全數下架回收，但因有其他批號也傳出偽藥，即日起至三月十八日，所有批號的「冠脂妥膜衣錠」都可到原取得藥品的醫療院所回收或換藥。

衛生局指出，偽藥事件爆發後，已通令各醫療院所、藥局，以及桃園市藥師、醫師公會等相關團體下架，有問題的產品已停售，並全面開放民眾持期限內的藥品回收、換藥。

衛生局提醒說，民眾到原本取得藥品的醫療機構或藥局更換藥品之前，建議先打電話詢問，若只剩空盒或藥品已過期，只能回收、不能更換新品，台灣阿斯特捷利康公司提供的全新藥品是未在台灣銷售的批號，且具防偽印章，該公司網站會公布具有原廠正品的醫療院所及藥局名單，並持續更新資訊，協助民眾辨認藥品真偽，詳情可電洽市民熱線1999，藥商免付費服務專線0800-888-633。