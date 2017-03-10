〈北部〉333政策奏效 人口、生育率逆勢成長

2017-03-10

〔記者陳昀／桃園報導〕少子化時代，多數縣市的人口成長趨緩甚至負成長，但桃園市人口不降反升，生育率也逆勢成長、在六都最高，市長鄭文燦表示，這顯示市府推動的「三三三政策」、「健康幸福家庭補助計畫」已有成效；社會局指出，「三三三政策」補助金額全國最高，至今已有十三萬多人受惠，發出的補助金額超過五十一億元，反應良好會持續辦理。

鄭文燦表示，桃園市實施「健康幸福家庭補助計畫」至今，已有九七七名婦女申請試管嬰兒補助，其中二六九位成功受孕，全市新生兒人數從一○三年的一萬七三六○人，去年已增加到二萬三七八六人，多了六四二六人，成長約卅七％，出生率也從一○三年的八．四六％，去年成長到十一．一八％。

他說，各地都面臨少子化趨勢，桃園卻能逆勢成長，提高生育率實屬難得，這顯示市府推行的「三三三政策」、「健康幸福家庭補助計畫」等降低年輕家庭生育門檻的政策已見成效，市府會持續提供支持與協助，讓市民能求子得子，生得起也養得起。

桃園市「三三三政策」是每胎補助三萬元、三歲以下每個月補助三千元，為了體恤多胞胎家庭辛苦，雙胞胎的每胎三萬五千元、三胞胎以上每胎四萬五千元。

社會局指出，只要申請人（父母）及三歲以下兒童，都設籍桃園市滿一年即可申請，從一○四年四月開辦至今，已有四萬六○一四人領取生育津貼，補助金額十三億八八○八萬五千元；育兒津貼有八萬九○三四人接受補助，金額有卅七億八六四二萬三千元，「三三三政策」總計發放超過五十一億元。