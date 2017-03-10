〈北部〉桃園首創 中醫助孕、養胎有補助
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市推動「健康幸福家庭補助計畫」近兩年，已提供婚前健康檢查、羊膜（或絨毛膜）穿刺檢查及試管嬰兒的補助，今年新納入「中醫助孕養胎調理」，市府和全市卅五家中醫診所合作，提供設籍桃園市的已婚女性，「孕前助孕」及「孕期調理」補助各兩次，每次調理的價格約一千兩百元由市府負擔，即日起開放申請。
市長鄭文燦表示，這項新措施是全國首創，市府編列二千三百萬元預算，協助新婚夫婦懷孕並健康平安地生下小寶貝，協助更多家庭圓夢，也有助於提升桃園市的生育率。
市府衛生局長蔡紫君指出，西醫偏重不孕治療、中醫著重孕婦的體質調養，利用藥膳、中藥來調理女性體質更易受孕，也補充懷孕時對母體的消耗，卅五家合作的中醫診所都經過半年訓練，專業度都足夠，今年先編列二千三百萬元預算，未來會視申請需求持續追加。
桃園市中醫師公會理事長彭堅陶說，助孕養胎調理包含調經、養胎、坐月子等，會讓女性體質更好、比較容易懷孕。
鄭文燦指出，藉由中醫的獨特調理服務，提供診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理等五項服務，中醫助孕及養胎調理僅限設籍桃園市的已婚女性申請，尚未生育者，每人每年提供兩次的孕前助孕調理；孕期養胎調理是針對已懷孕女性，每人每胎提供兩次補助，每次調理的價格約一千兩百元。
設籍桃市已婚婦女 即起可向衛局申請
衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，設籍桃園市、已婚婦女，即日起向衛生局提出申請，審核通過後就能到合約的中醫診所接受調理，「健康幸福家庭補助計畫」原本提供的補助仍會持續，這包括孕前健康檢查男性七百五十元、女性二千零五十元；羊膜（或絨毛膜）穿刺檢查，每案補助兩千元；人工生殖（試管嬰兒）補助，最多補助兩萬元，合約醫療機構名單可上衛生局網站查詢，電洽市民熱線1999。
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