〈中部〉《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找

2017-03-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不是血汗旅遊團！文化局推千元有找的兩日鐵道小旅行，配合台中火車站百年慶，推出融合鐵道輕旅行及城中城體驗的行程，帶民眾藉旅程認識台中百年發展。

今年是台中火車站第二代站體「台中驛」落成百年，文化局特地舉辦「台中車站百年慶」系列活動，包括鐵道小旅行、文化講座、音樂市集、音樂祭等，邀民眾一起回味台中百年來的發展。

系列活動由鐵道小旅行打頭陣，文化局指出，包括三大部分，四月八日上午登場的是「城中城冒險」，規劃四條中區遊覽路線，由專業導覽團隊擔任解說員，帶民眾以大地遊戲體驗台中舊城的百種生活方式。

四月八日下午則有「中區行動廚房」，結合中區美食，帶民眾在徒步與遊戲中，品嘗在地和異國料理；活動將發送一組餐具給參加者，環保參與。

四月九日另推出「成追線鐵道輕旅行」，帶民眾搭火車暢遊山線和海線，從台中車站出發，途經新烏日、成功、追分、沙鹿、大甲，由導覽員介紹縱貫線鐵路特色及鐵道衍生的在地故事，輕旅行終點站為大甲，再搭遊覽車返回台中。

文化局強調，兩天的深度旅遊活動千元有找，只收九百九十元，含導覽、一日晚餐、火車票及返回台中的遊覽車、保險等，不是血汗旅遊，但可讓民眾進一步認識台中的歷史發展；旅行訂三月十一日至四月三日開放報名，限額八十人，民眾可洽詢文化局。