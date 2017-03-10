〈中部〉轟動「舞」林 文華高中全國9連霸
〔記者蘇孟娟／台中報導〕文華高中舞蹈班「９４狂」！以古典兼具創新的舞蹈再度稱霸全國學生舞蹈比賽高中職古典舞項目，不僅奪下全國特優第一名，更創九連霸不敗紀錄，轟動「舞林」。
文華高中舞蹈班今年邀請雲門舞集首席男舞者蔡銘元協助編舞，創作將古典武舞融合現代舞的創新元的舞碼「化塵」，讓學生展現舞蹈技術與特質。指導老師吳曉菁指出，學生須一改平時習慣西式舞蹈重心提氣在上的訓練，改學習提氣卻舞蹈重心下沉的技巧。
此外，舞碼融入不少太極的轉、跨動作，更有高難度的前空翻與側空翻的動作，尤其舞台上廿餘名學生齊舞，要展現俐落且一致的動作氣勢，學生要練到彼此呼吸頻率一致，以利在舞蹈時憑「聲息相聞」讓動作合一，難度極高。
學生從去年十一月開始練舞，加上配合高三舞展須同時練四支舞碼，加上文華高中強調正常教學，白天要正常上學科及術科基本功，只剩假日及放學後的晚上時間可以練習。除練舞蹈技巧外，文華又落實生活教育，練舞後學生須自行擦清舞蹈教板等，均壓縮不少時間。
學生劉乃馨遠從台南到台中求學，入學時就已知學長姊創下的紀錄，去年高二班又連霸成功，讓接班的他們備感壓力，生怕這項美好紀錄在這屆手上中斷，眾人全力以赴，甚至練習時間結束後，會自動留下來重練動作，精神與體力壓力不低。她說，雖然辛苦，但是自己最愛舞蹈，加上同學間相互激勵，大家均撐了過來。
全國舞蹈比賽八日登場，吳曉菁說，七名評審須有四人評分達九十分以上才能獲特優，學生以九十．八的高分再度稱霸全場，創下九連霸不敗紀錄；校長薛光豐說，每年在古典舞項目封王的表現，雖令師生欣慰，卻也像年年築起高牆，今年學生能克服「輸不得」的壓力，再創新紀錄，實在難得。
看更多！請加入自由時報粉絲團
綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
標題：〈中部〉轟動「舞」林 文華高中全國9連霸
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email