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〈中部〉轟動「舞」林 文華高中全國9連霸

2017-03-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文華高中舞蹈班「９４狂」！以古典兼具創新的舞蹈再度稱霸全國學生舞蹈比賽高中職古典舞項目，不僅奪下全國特優第一名，更創九連霸不敗紀錄，轟動「舞林」。

文華高中舞蹈班今年邀請雲門舞集首席男舞者蔡銘元協助編舞，創作將古典武舞融合現代舞的創新元的舞碼「化塵」，讓學生展現舞蹈技術與特質。指導老師吳曉菁指出，學生須一改平時習慣西式舞蹈重心提氣在上的訓練，改學習提氣卻舞蹈重心下沉的技巧。

此外，舞碼融入不少太極的轉、跨動作，更有高難度的前空翻與側空翻的動作，尤其舞台上廿餘名學生齊舞，要展現俐落且一致的動作氣勢，學生要練到彼此呼吸頻率一致，以利在舞蹈時憑「聲息相聞」讓動作合一，難度極高。

學生從去年十一月開始練舞，加上配合高三舞展須同時練四支舞碼，加上文華高中強調正常教學，白天要正常上學科及術科基本功，只剩假日及放學後的晚上時間可以練習。除練舞蹈技巧外，文華又落實生活教育，練舞後學生須自行擦清舞蹈教板等，均壓縮不少時間。

學生劉乃馨遠從台南到台中求學，入學時就已知學長姊創下的紀錄，去年高二班又連霸成功，讓接班的他們備感壓力，生怕這項美好紀錄在這屆手上中斷，眾人全力以赴，甚至練習時間結束後，會自動留下來重練動作，精神與體力壓力不低。她說，雖然辛苦，但是自己最愛舞蹈，加上同學間相互激勵，大家均撐了過來。

全國舞蹈比賽八日登場，吳曉菁說，七名評審須有四人評分達九十分以上才能獲特優，學生以九十．八的高分再度稱霸全場，創下九連霸不敗紀錄；校長薛光豐說，每年在古典舞項目封王的表現，雖令師生欣慰，卻也像年年築起高牆，今年學生能克服「輸不得」的壓力，再創新紀錄，實在難得。

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  • 學生背負連霸紀錄壓力苦磨技巧，順利攀登九連霸佳績。（記者蘇孟娟攝）

    學生背負連霸紀錄壓力苦磨技巧，順利攀登九連霸佳績。（記者蘇孟娟攝）

  • 文華高中舞蹈班９４狂，摘全國舞蹈古典舞賽第一，創九連霸紀錄。（文華高中提供）

    文華高中舞蹈班９４狂，摘全國舞蹈古典舞賽第一，創九連霸紀錄。（文華高中提供）

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