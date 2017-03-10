〈中部〉彩繪兒時永安 耆老激動憶往
〔記者蘇金鳳／台中報導〕為找回舊時記憶，西屯區永安社區發展協會探訪社區耆老及搜尋舊永安社區照片，再號召社區人及小學生在社區牆壁展開舊永安社區的彩繪，畫作一完成，耆老一看激動不已，「這是我年輕時的家鄉」。
經過多年的發展，筏子溪沿岸舊有景觀如養鴨、柑仔店及水牛耕田的畫面都已不見，取代的是高鐵及橋樑，舊有景觀剩下筏子溪。
找回舊時光 蒐羅老照片
永安社區發展協會理事長張孫權表示，過去年代的人，生活相當困苦，很多人都在筏子溪捕魚或者養鴨來補貼家計。為了重回兒時記憶，與社區理事王世明、總幹事安妮、陳瑞汝等人，決定找出永安人的記憶，眾人討論後，決定要用彩繪方式來展現。
眾人分工合作，拜訪當時的耆老達人如養鴨達人張得賢、種田達人徐春田、國術達人江深水等人，並且將家中舊時照片蒐羅起來，再跟搭配的耆老的記憶、與繪畫老師討論，先把草稿畫出來。
協會並獲得永安宮前一戶屋主同意，願意將永安社區舊記憶彩繪在屋前的牆壁，同時，還有一位平時就會搜集舊物的社區人，同意提供舊公車站牌給協會。
社區攜手畫 花了一個月
在眾人協助下，張孫權便號召社區人及永安國小的小朋友，一同在牆壁上進行舊永安社區的彩繪，有牛、有鴨、有柑仔店，還有人在岸邊練國術等，眾人花一個月時間才完成畫作。
而耆老們一看到畫作，激動不已，跟記憶中一模一樣，很感謝協會為他們找回過去。而永安宮董事長也是福安里長張清和一看，很開心的說，「畫中趕鴨子的小孩子，就好像是小時候的我」。
此外，協會所收集的近六十張照片，在彩繪完成的同時，便在永安宮進行展示，讓觀者可看得更仔細，但因太珍貴，目前則予以保存，要等適當時機再行展示。
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