〈中部〉不當上班族 攀樹正妹愛修樹

2017-03-10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說美女就是花瓶？「攀樹正妹」張敬姍，台北科大念的是建築，卻愛上攀樹，辭去上班族工作，專職攀樹來修樹！

張敬姍目前是攀樹技術員，昨天跟著樹藝團隊來到彰化建國科大為老榕修剪樹木，只見她熟練的攀爬樹木，再為老榕修剪枝椏。她說從小就喜歡爬樹，因為住在台北，看到校園有樹就爬，還被老師發現後被叫下來，因為太愛爬樹，父母有時到晚餐時還找不到她，還要到住家附近的大樹上去找人，上班後知道有攀樹的課程，就跟著攀樹師林韋銘學習，也決定加入攀樹修樹的行列。

攀樹需要技巧跟體力，如何修樹也要學習，不過，攀樹修樹在台灣才剛起步，張敬姍坦言，現在的薪水，還無法跟她北科大畢業後的工作收入相比，但每天都跟樹木在一起，活力十足。

建國科大總務處專務組長孫憲志表示，這是建國科大首次邀請樹藝團隊來修剪樹木，希望透過有國際認證的「樹藝師」，來示範如何正確修出樹型與疏枝，讓校園老樹都健康。