〈中部〉師坐輪椅指揮激勵 竹高合唱團特優
2017-03-10
〔記者謝介裕／南投報導〕打斷手骨顛倒勇﹗國立竹山高中合唱團今年第九次代表南投縣參加全國學生音樂比賽，儘管賽前，擔任指揮的音樂老師呂怡穎不慎摔傷，但也更激起學生求勝慾望，並把握訊視「隔空」教學時間，終於擺脫連續八年優等的「老二命」，一圓奪冠夢想（見下圖，記者謝介裕攝）。
竹山高中合唱團成員約有七十人，係由高一至高三不同班級學生組成，因課業因素，僅能利用放學或假日練習，惟出賽前，兼任指揮的音樂老師呂怡穎，在練習時因過於投入，導致一腳踩空跌落舞台，腳踝骨折。
全國學生音樂比賽成績採績分制，特優即是所謂第一名，第二名優等，由於竹山高中合唱團連續八年參與該項賽事，成績難以突破優等命運，因此，呂怡穎受傷期間，仍透過視訊與學生交換意見，也讓團員們更加自律自主練習，八日比賽當天，呂怡穎坐著輪椅，忍痛上台指揮，更激發出團員潛力，進而一舉拿下特優。
校長陳漢銘說，此次合唱團演唱指定曲為「雪花的快樂」，自選曲「前山第一城」，是呂怡穎與其他師生共同譜曲作詞，該合唱團不畏逆境精神，與歌曲意境相符，或許是獲得評審青睞原因之一。
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