〈中部〉魚市場臭又吵 彰市民抗議促搬遷

2017-03-10

議員帶民眾舉布條抗議

〔記者劉曉欣／彰化報導〕專營魚貨批發的彰化市魚市場，因鄰近住宅區，當地居民對臭味與半夜交易噪音不堪其擾，昨天與多位縣議員到彰化縣政府廣場高舉布條抗議，要求縣府不要再租地給魚市場；縣府表示，以往是五年一約，已經改為一年一約，並給落日條款到一○八年六月底，同時要求改善。

縣議員白玉如、張東正、曹嘉豪、謝彥慧、賴岸璋等人，昨天與彰化市富貴里長溫萬吉、西安里長趙慶忠及上百民眾，在縣府廣場抗議縣府黑箱作業，一再要求魚市場搬走，並提出具體的搬遷計畫，卻一再跳票，要求縣長魏明谷「下來」說明。

縣府指落日條款至後年6月底

由於縣府農業處長黃碧海、財政處長王乾勇出面說明，抗爭民眾仍不滿意，最後由縣議員、里長進入縣府，由機要秘書陳金哲說明，陳金哲強調，以往是五年一約，已經改為一年一約，縣府有監督權，並給落日條款到一○八年六月底，並不再續約。

彰化魚市場位於中華陸橋旁，彰化區漁會持有五十一％股權，市公所持有四十九％，並向縣府承租四百坪，在此經營已經超過五十年，每年交易量達八千噸以上，年交易金額達九億元以上，交易量為全國十七個消費地魚市場排名前六大，約有三百多位承銷商在此平台交易。