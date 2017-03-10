〈中部〉國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危

2017-03-10

護岸災修 包商挖排水道惹禍

〔記者佟振國／南投報導〕別再對溪床「開膛破肚」了！南投縣國姓鄉乾溝村野溪護岸先前進行災修工程，為排水方便，包商竟直接開挖溪床天然岩盤，導致水位下降，影響簡易自來水取水，縣府決設置攔砂壩亡羊補牢，避免河床持續沖刷，昨會勘設置地點，將趕在五月汛期前完成。

國姓鄉乾溝村野溪有三處護岸於去年六月豪雨災害中掏空或崩塌，縣府今年二月展開災修工程，新建護岸，因基礎深達六、七公尺，須暫時將溪水引開施工，包商不採用闢潭抽水方式，竟以大型挖土機在溪床天然岩盤，挖出一條長約一百廿公尺、寬二公尺、深三公尺的排水道。

取水困難 乾溝村民找到元凶

岩盤開挖導致水位下降，造成該村簡易自來水取水困難，水源立即短缺，村民驚覺溪床竟遭「開膛破肚」，現場滿目瘡痍，找到導致缺水的元凶，引起地方譁然，為平息民怨，縣長林明溱也立即前往勘察，決設置攔砂壩，盼亡羊補牢。

縣府農業處昨派員會勘，縣議員邱美玲、鄉代會主席羅智彬、村長田基堯及在地村民多人到場關切，希望攔砂壩能做在最適當的地點，別再重蹈覆轍。

縣府施工 確保河床不再加深

農業處人員表示，攔砂壩位置必須在簡易自來水取水口下游，預計寬卅五公尺、高四．七公尺，會比原本河床高出一公尺左右，有阻絕上游土石的效果，確保河床不會繼續向下沖刷加深，總工程經費一百一十萬元，預計四十五個工作天完成。

議員邱美玲表示，入冬降雨稀少，當地民生用水已十分匱乏，攔砂壩工程能發揮功能，讓溪水水位回升到原有狀態，方便供水，經此事件也希望未來相關單位施做工程時別再便宜行事，多與地方溝通協調，減少錯誤與民怨。