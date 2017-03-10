〈中部〉虎尾糖廠媽潦溪謁祖 先拜水公水婆

2017-03-10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾福安宮今年謁祖行程不一樣，將首度挑戰「潦溪」渡濁水溪，預計從彰化謁祖回鑾時走「古水路」，將由彰化溪洲下河床，由莿桐饒平上岸，為確保安全，先遣隊昨至濁水溪河床祭拜水公水婆。

建廟逾五十年的虎尾福安宮，供奉的糖廠媽與賜福媽分別分靈自彰化鹿港的天后宮與新祖宮，福安宮糖廠媽謁祖已持續十多年，去年底糖廠媽指示，今年謁祖回鑾時，要「潦溪」橫渡濁水溪，預計有兩千餘名信眾陪同，全程三天三夜，昨晚發炮起駕，十二日由彰化「潦溪」回到雲林。