| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉虎尾糖廠媽潦溪謁祖 先拜水公水婆

2017-03-10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾福安宮今年謁祖行程不一樣，將首度挑戰「潦溪」渡濁水溪，預計從彰化謁祖回鑾時走「古水路」，將由彰化溪洲下河床，由莿桐饒平上岸，為確保安全，先遣隊昨至濁水溪河床祭拜水公水婆。

建廟逾五十年的虎尾福安宮，供奉的糖廠媽與賜福媽分別分靈自彰化鹿港的天后宮與新祖宮，福安宮糖廠媽謁祖已持續十多年，去年底糖廠媽指示，今年謁祖回鑾時，要「潦溪」橫渡濁水溪，預計有兩千餘名信眾陪同，全程三天三夜，昨晚發炮起駕，十二日由彰化「潦溪」回到雲林。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標

綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉虎尾糖廠媽潦溪謁祖 先拜水公水婆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.