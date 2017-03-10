〈中部〉賣烤瓜5年畢業 單親媽脫貧創業

2017-03-10

〔記者詹士弘／雲林報導〕人安雲林平安站去年推出烤地瓜謀生方案，每天免費提供地瓜爐及三袋地瓜，雲林有一單親媽媽加入行列，每日淨收入可達一千四百至一千六百元，比過去打零工收入高很多，人安歡迎有更多的單媽及待拉婦女加入。

人安雲林站長羅敏耀表示，單親媽媽因為需要照顧小孩，分身乏術，找工作困難，幾乎沒有收入，生活愈來愈辛苦，人安為了幫單親媽及待拉婦女脫貧，推出「烤瓜方案」，全國所扶助案例日平均所得約一千六百元，平均月收約三萬元。

人安去年在雲林也推出「烤瓜方案」，育有兩歲及四歲稚子的卅歲張媽媽率先加入，過去張媽媽平時得照顧孩子，無法找正常班工作，都在家做手工，收入極為微薄，開始賣烤地瓜後，日淨收入可達一千四至一千六百元，且可兼顧營生及照顧小孩，讓她能度過人生的低潮期。

羅敏耀說，有一名參加人安烤瓜方案將滿五年，目前四十歲潘媽媽，每月僅休四天，平均每月收入約五至六萬元，現在孩子大了，將在月底返鄉創業成立月子中心，成為第一個從烤瓜方案「畢業」的成功案例，單親媽要翻轉人生，「烤瓜方案」是個好開始。