| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布

2017-03-10

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣某護理之家遭移工投訴被逼洗沾黏糞便的尿布，不過聯合稽查發現實情很洋蔥，是李姓女負責人為買不起紙尿褲的「貧戶」洗這樣的尿布，視病如親讓住民直呼「足感心」。

這家護理之家有二十七名住民，屬低收或中低收入戶就有二十人，其中五人因大小便失禁，必須長期穿成人紙尿褲，一個月自付費用一千至二千元，對貧戶仍是筆沈重的負擔。

貧戶家屬付不出成人紙尿褲費用，護理之家只能自行吸收，長期下來備感吃力，李女想出變通方法，就是在大、小紙尿褲之間墊上兩片可以換洗的尿布，如此一來，每個月紙尿褲一人只要五百元，降低護理之家的營運壓力，但尿布與床單難免會沾染糞便和尿液，由於移工看護拒絕處理，由李女清洗，每天為貧困老人家把屎把尿，住民們都看在眼裡，相當感動。

未料，李女反被越南籍看護投訴逼迫洗滌沾糞便尿布，縣警局外事科、縣社會局勞檢等單位昨聯合稽查，詢問當事人與住民後，李女吸收紙尿褲費用和清洗髒污尿布的善行才曝光。

李姓女負責人洗刷冤屈後，低調表示只是舉手之勞，強調不可能因住民貧窮，就不讓他們穿紙尿褲，而尿布沾到糞便也要儘速處理，否則即使住民普遍嗅覺不佳，對這種異味還是會感到難過，做這些都是份內之事。

社會局副局長張翠瑤說，全縣低收入戶安置護理之家等機構二百七十一人，政府依其障礙類別等級、年齡等因素核予補助，最高每月二萬一千元，家屬多少得自付費用，但有部分家屬不聞不問，由社工協助尋找資源挹注或安置機構自行吸收，本案李女親力親為，令人讚佩。

廣告
  • 護理之家住民使用的尿布和床罩難免會沾黏糞便，都由女負責人自行清洗。（記者蔡宗勳攝）

    護理之家住民使用的尿布和床罩難免會沾黏糞便，都由女負責人自行清洗。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標

綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.