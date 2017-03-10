〈中部〉《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布
2017-03-10
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣某護理之家遭移工投訴被逼洗沾黏糞便的尿布，不過聯合稽查發現實情很洋蔥，是李姓女負責人為買不起紙尿褲的「貧戶」洗這樣的尿布，視病如親讓住民直呼「足感心」。
這家護理之家有二十七名住民，屬低收或中低收入戶就有二十人，其中五人因大小便失禁，必須長期穿成人紙尿褲，一個月自付費用一千至二千元，對貧戶仍是筆沈重的負擔。
貧戶家屬付不出成人紙尿褲費用，護理之家只能自行吸收，長期下來備感吃力，李女想出變通方法，就是在大、小紙尿褲之間墊上兩片可以換洗的尿布，如此一來，每個月紙尿褲一人只要五百元，降低護理之家的營運壓力，但尿布與床單難免會沾染糞便和尿液，由於移工看護拒絕處理，由李女清洗，每天為貧困老人家把屎把尿，住民們都看在眼裡，相當感動。
未料，李女反被越南籍看護投訴逼迫洗滌沾糞便尿布，縣警局外事科、縣社會局勞檢等單位昨聯合稽查，詢問當事人與住民後，李女吸收紙尿褲費用和清洗髒污尿布的善行才曝光。
李姓女負責人洗刷冤屈後，低調表示只是舉手之勞，強調不可能因住民貧窮，就不讓他們穿紙尿褲，而尿布沾到糞便也要儘速處理，否則即使住民普遍嗅覺不佳，對這種異味還是會感到難過，做這些都是份內之事。
社會局副局長張翠瑤說，全縣低收入戶安置護理之家等機構二百七十一人，政府依其障礙類別等級、年齡等因素核予補助，最高每月二萬一千元，家屬多少得自付費用，但有部分家屬不聞不問，由社工協助尋找資源挹注或安置機構自行吸收，本案李女親力親為，令人讚佩。
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