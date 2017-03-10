〈中部〉雲林家暴案下降 老人受虐增加
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣家暴案件去年通報四三○九件，四年來首度下降，但晚輩施虐長輩案件增加一百一十二件；雲林縣老人福利保護協會執行長林金立表示，雲林縣老人人口比例已逾十六％，政府應深入分析長輩家暴原因與案件背景，慎謀對策。
根據縣府社會處統計資料，一○五年家暴案通報案件四三○九件，其中又以配偶、同居等親密關係者施虐案件最多，約佔總通報數七成，但整體家暴案件總數較前年減少一百四十六件，也是四年來首度減少。
家暴案件仍受害者仍以女性較多，約佔六成八，男性則佔三成；加害者男性佔七成八七、女性佔一成八，都與過去幾年相當；社會處長徐忠徹表示，縣府全力推動兩性平權，拒絕性別暴力，降低家暴。
值得注意的是，縣內卑親屬施虐尊親屬（兒孩施虐或晚輩施虐長輩）案件增加情況，去年共通報七百七十九件，其中六十五歲尊親屬受虐案件有三百六十七件，六十五歲以下四百一十二件，均比前年增加。
長輩不再吞忍 通報案增多
社會處指出，近幾年家庭結構改變，家庭人口減少，照顧長輩衍生經濟及照護壓力，無法分擔，加上過去長輩被晚輩施虐，基於面子或不願子孫背負不孝罪名，大多「吞忍」，這幾年家暴防治觀念深入社區，除長輩願意求助外，「雞婆」介入別人家務事民眾增多，是通報案件增加因素之一。
林金立表示，卑親屬施虐案件增加，政府應該分析通報原因及施虐者年齡，分析是照顧壓力、情緒問題，或是經濟壓力，釐清原因，研議對策，畢竟我們已進入高齡化社會，尤其雲林老人人口比例已逾十六％，老人照護問題及其主要照顧者所衍生經濟壓力、情緒壓力等問題，都不容輕忽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
標題：〈中部〉雲林家暴案下降 老人受虐增加
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email