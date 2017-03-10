〈中部〉雲林家暴案下降 老人受虐增加

2017-03-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣家暴案件去年通報四三○九件，四年來首度下降，但晚輩施虐長輩案件增加一百一十二件；雲林縣老人福利保護協會執行長林金立表示，雲林縣老人人口比例已逾十六％，政府應深入分析長輩家暴原因與案件背景，慎謀對策。

根據縣府社會處統計資料，一○五年家暴案通報案件四三○九件，其中又以配偶、同居等親密關係者施虐案件最多，約佔總通報數七成，但整體家暴案件總數較前年減少一百四十六件，也是四年來首度減少。

家暴案件仍受害者仍以女性較多，約佔六成八，男性則佔三成；加害者男性佔七成八七、女性佔一成八，都與過去幾年相當；社會處長徐忠徹表示，縣府全力推動兩性平權，拒絕性別暴力，降低家暴。

值得注意的是，縣內卑親屬施虐尊親屬（兒孩施虐或晚輩施虐長輩）案件增加情況，去年共通報七百七十九件，其中六十五歲尊親屬受虐案件有三百六十七件，六十五歲以下四百一十二件，均比前年增加。

長輩不再吞忍 通報案增多

社會處指出，近幾年家庭結構改變，家庭人口減少，照顧長輩衍生經濟及照護壓力，無法分擔，加上過去長輩被晚輩施虐，基於面子或不願子孫背負不孝罪名，大多「吞忍」，這幾年家暴防治觀念深入社區，除長輩願意求助外，「雞婆」介入別人家務事民眾增多，是通報案件增加因素之一。

林金立表示，卑親屬施虐案件增加，政府應該分析通報原因及施虐者年齡，分析是照顧壓力、情緒問題，或是經濟壓力，釐清原因，研議對策，畢竟我們已進入高齡化社會，尤其雲林老人人口比例已逾十六％，老人照護問題及其主要照顧者所衍生經濟壓力、情緒壓力等問題，都不容輕忽。