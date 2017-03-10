〈中部〉埋地半世紀 嘉義製材所動力機具重出土

2017-03-10

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義林管處執行阿里山林業村歷史建築再利用及修復工程，在原嘉義製材所機具工廠地層下發現「動力機具」遺構，嘉市文化局昨召開文資審議委員會，除將遺構納入歷史建築範圍，進行全區原地保留，林管處也著手遺構調查研究，讓嘉義林業及木材業發展歷史脈絡更詳盡。

納歷史建築全區原地保留

文化局文資科長顧美玲表示，原嘉義製材所是日治時期營林製材所相關的建築群，由前棟辦公室、機具工廠、動力室、煤料貯存庫、乾燥庫房所組成；這次發現「動力機具」遺構，再次證實原嘉義製材所在日治時期號稱「東洋第一大廠」美名，彰顯昔日嘉義林木業的蓬勃發展。

日治東洋第一大廠的遺構

林管處作業課技正洪淑霞說，這個遺構規模，溝長約四十九公尺，溝寬約十五公尺，深約二公尺，委託執行團隊比對日治時期昭和十七年（公元一九四二年）、民國三十四年（一九四五年）國民政府接收時的地下機具建築平面圖，與出土現況吻合。

洪淑霞表示，初判為民國五十二年，阿里山區停止林木砍伐後，將機具遷移並將地面鋪平，以致後人未發現此地下動力設備，初勘有日治時期鋸材機座、馬達、輸送材車、木屑軌道等，執行團隊將進行為期三個月的調查研究。

林管處去年十二月十一日委外進行修復工程，工期一百八十個日曆天，開工後即發現此遺構，因而停工，進行遺構開挖，昨經嘉市文資審議委員會納入歷史建築範圍，後續將納入活化再利用工程計畫審查。