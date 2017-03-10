〈中部〉大坑步道缺公廁 名人也得「野外解放」
2017-03-10
〔記者歐素美／台中報導〕市府觀光旅遊局昨召開大坑登山步道企業認養說明會，有企業主表示，五號登山步道缺乏公廁，曾撞見台中市名人野外如廁好尷尬，想捐錢蓋廁所；觀光旅遊局主秘莊右孟表示，興建公廁涉及用地取得、水源等複雜問題，只要條件足夠，市府一定儘量配合處理改善如廁問題，提供遊客更好的服務。
市府：將處理改善如廁問題
莊右孟表示，大坑步道共十二條，全長十五．六公里，每年吸引兩百廿萬人次到訪，以相思木做成的木棧道深具特色，更吸引外國遊客攀爬。大坑登山步道主要分為頭嵙山系及西屏山系兩部分，前者包括一至五及五之一步道，山勢較陡峭，屬健腳級；後者包括六至十及九之一步道，屬親子及休閒等級步道，也是吸引較多人潮的步道。由於政府財政拮据，市府因此修訂完成「大坑登山步道認養要點」，說明會後即開放企業等認養。
一名企業主反映，相思木做成的枕木大小不一，且容易腐朽，建議改為人造石；彭姓業者表示，五號步道缺乏公廁，曾建議市府在山上興建公廁，但市府表示水肥車上不去，曾見台中市名人情急在野外如廁好尷尬，想捐錢找地蓋公廁。莊右孟表示，關於業者的建議，市府將整體評估考量，儘量符合遊客所需。
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