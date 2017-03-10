〈中部〉犬貓不想養 中市設平台送養
〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委林岱樺在主持《野生動物保育法》修法協商時，提出飼主想放生要政府收容，引起爭議。不同於野生動物，台中市動保處架設送領養平台，並要求不想續養的飼主在六十天猶豫期內才能送動物之家，高達六成的飼主成功送養或繼續飼養，減少飼主放生棄養。
有60天緩衝期 才能送動物之家
為了減少犬貓棄養，動保處前年七月開始在官網架設「民眾寵物送領養佈告欄」，當有飼主無意續養寵物，要送進動物之家收容時，動保處會提供六十天緩衝期，請飼主帶回家考慮清楚，同時建議將犬貓資料放上送養佈告欄媒合，提供民眾領養。
動保處：4成續養 媒合送養2成
動保處發現，截至目前為止，放上送領養平台多達兩千三百九十八頭犬貓，成功送養有五百零三頭，成功媒合送養達兩成；四成則因捨不得寵物、覺得還是很可愛，或是再教育寵物減少飼養不便而繼續飼養；最後四成還是因多種原因，送進動物之家。
動保處長林儒良指出，民眾寵物送領養佈告欄為開放平台，除了市民使用，也吸引外縣市貼文媒合，如屏科大或相關單位在工作犬退役或執行任務後提供認養，獲得不少迴響。但市民最後仍決定將寵物送往動物之家收容，依動保法須支付一千至三千元費用；任意棄養一旦查獲，將開罰三萬至十五萬元，去年已開罰近卅件。
吸引外縣市貼文媒合 減少棄養
林儒良說，飼主無意續養的原因大多是狗狗愛亂叫、會咬人，或是隨地大小便。在飼主送動物之家時，動保員會詢問原因並針對問題做教育，像是便溺問題，會提醒飼主在飯後帶狗狗出門散步，培養定時定點上廁所；另外，狗狗出門就狂叫，則能在出門前分散其注意力改善，飼主在嘗試後都有成效，減少飼養不便，重新接納愛犬。
但也有不可抗力因素，包括飼主生重病無人照顧，或是搬家環境不適合飼養，還是小孩過敏等原因。林儒良提醒，愛動物就不要棄養，並支持認養，去年動保處收容四千一百頭，民眾認養逾三千頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
標題：〈中部〉犬貓不想養 中市設平台送養
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email