〈中部〉犬貓不想養 中市設平台送養

2017-03-10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委林岱樺在主持《野生動物保育法》修法協商時，提出飼主想放生要政府收容，引起爭議。不同於野生動物，台中市動保處架設送領養平台，並要求不想續養的飼主在六十天猶豫期內才能送動物之家，高達六成的飼主成功送養或繼續飼養，減少飼主放生棄養。

有60天緩衝期 才能送動物之家

為了減少犬貓棄養，動保處前年七月開始在官網架設「民眾寵物送領養佈告欄」，當有飼主無意續養寵物，要送進動物之家收容時，動保處會提供六十天緩衝期，請飼主帶回家考慮清楚，同時建議將犬貓資料放上送養佈告欄媒合，提供民眾領養。

動保處：4成續養 媒合送養2成

動保處發現，截至目前為止，放上送領養平台多達兩千三百九十八頭犬貓，成功送養有五百零三頭，成功媒合送養達兩成；四成則因捨不得寵物、覺得還是很可愛，或是再教育寵物減少飼養不便而繼續飼養；最後四成還是因多種原因，送進動物之家。

動保處長林儒良指出，民眾寵物送領養佈告欄為開放平台，除了市民使用，也吸引外縣市貼文媒合，如屏科大或相關單位在工作犬退役或執行任務後提供認養，獲得不少迴響。但市民最後仍決定將寵物送往動物之家收容，依動保法須支付一千至三千元費用；任意棄養一旦查獲，將開罰三萬至十五萬元，去年已開罰近卅件。

吸引外縣市貼文媒合 減少棄養

林儒良說，飼主無意續養的原因大多是狗狗愛亂叫、會咬人，或是隨地大小便。在飼主送動物之家時，動保員會詢問原因並針對問題做教育，像是便溺問題，會提醒飼主在飯後帶狗狗出門散步，培養定時定點上廁所；另外，狗狗出門就狂叫，則能在出門前分散其注意力改善，飼主在嘗試後都有成效，減少飼養不便，重新接納愛犬。

但也有不可抗力因素，包括飼主生重病無人照顧，或是搬家環境不適合飼養，還是小孩過敏等原因。林儒良提醒，愛動物就不要棄養，並支持認養，去年動保處收容四千一百頭，民眾認養逾三千頭。