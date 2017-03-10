〈中部〉農會三巨頭 名間連任、國姓換血
投縣7鄉鎮市完成改選
〔記者佟振國、謝介裕、劉濱銓／南投報導〕南投縣南投市等七個鄉鎮市農會昨天選舉理事長、常務監事，並聘任總幹事，農會「三巨頭」正式出爐，其中南投市農會總幹事藍獻謀，順利完成「六連霸」，以往派系分明的名間鄉農會，則是締造「三巨頭」原班人馬連任紀錄，本屆「三巨頭」全面換血的國姓鄉農會，退休校長余家彥順利出線，成為本屆國姓農會總幹事。
南投縣十三鄉鎮市農會理事、監事選出後，縣府安排兩天輪流召開理監事會，昨日南投、名間、竹山、中寮、國姓、魚池、仁愛等七個農會率先登場，其中南投市農會理事長、常務監事呈現新人爭霸，簡汝權、柯銘洲如願當選，總幹事藍獻謀也獲全體理事支持，順利完成六連霸。
過去向來派系分明的名間鄉農會，理事長陳俊隆、常務監事謝添興與總幹事蔡素秋上任便積極化解選舉恩怨，讓農會營運更上軌道，本次「三巨頭」尋求連莊，也獲得理、監事會支持，締造難得紀錄。
國姓農會總幹事 退休校長出線
國姓鄉農會本屆「三巨頭」全面換血，理事長胡水發、常務監事甘濰禎如預期順利出線，總幹事之爭，退休國小校長余家彥獲八票理事支持成為新任總幹事，余家彥強調，雖非出身國姓與農業，但期許能成為專業經理人，與理、監事會共同帶領農會開創新契機。
魚池鄉農會理事長選舉出現競爭，新任理事也是鄉民代表劉啟行以六票當選理事長，蘇福量以二票當選常務監事，現任總幹事王威文經營農會績效受肯定，獲全部理事支持順利連任。
至於竹山農會理事長、常務監事互換，沈春枝任理事長、常務監事張彩珠，總幹事鄭文惠獲全部理事支持連任，仁愛鄉農會理事長林高堂、常務監事王萬全、總幹事戴錦稔，中寮農會理事長陳科才、常務監事洪嘉良，均獲全票支持，選來一團和氣，現任總幹事林裕堂也連任。
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