| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標

2017-03-10

綠營盼保彰市 攻下員林

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，兩大指標「戰區」彰化市、員林市長選舉，藍綠更都部署悍將要攻克對方城池，其中民進黨在彰化市已有縣議員林世賢、賴岸璋表態參選，盼能保住執政權，員林市則以縣議員陳秋蓉呼聲最高，縣黨部評估其最具實力，若無意外將由她出馬參選，盼能「藍天變綠地」。陳秋蓉對此強調，黨若需要，她絕對是義不容辭、全力以赴。

最快年中就會確定人選

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥指出，五合一各項人選，最快今年年中就會全部確定，原則上以現任者為優先。彰化市已有林世賢、賴岸璋表態參選市長，若無更多人選，將協調林、賴擇一出馬，若協調不成，則由黨內民調決定；林世賢、賴岸璋對此都表示，對方都有心為市民服務，不論誰出線，絕對全力支持。

外界盛傳可能將參選彰化市長或縣議員的民進黨市代楊富鈞則認為，未來動向應由市民決定，他願意接受任何挑戰。

至於另一指標戰區員林市，黃振彥說，目前檯面上以縣議員陳秋蓉最具實力，也最被看好，「若無意外的話應該就是她了！」他將擇期拜會勸進，期望能「藍天變綠地」，若成真即是民進黨首位員林市長。

對此陳秋蓉表示，她從立委助理做起，再擔任一屆代表、一屆縣議員，耕耘地方達十五年，穩健踏實走出每一步，從一而終為民喉舌，若黨有需要，她絕對是義不容辭、全力以赴。

泛藍備戰 黨主席選後才明朗

相對於民進黨積極部署，泛藍及無黨籍人馬也動作頻頻，至少有七人欲爭搶彰化市長寶座，其中國民黨縣議員張東正就表態參選彰化市長，積極搶曝光；員林市則有五名人選，其中國民黨縣議員游振雄積極備戰，無黨籍市代會主席林錦泉也來勢洶洶。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，五合一各項人選，預計在黨主席選舉後才會比較明朗，彰化市、員林市兩大指標區，絕對會推出強棒參選，盼能「保住員林市、搶下彰化市」。

廣告
  • 民進黨縣議員陳秋蓉實力堅強，可望出馬參選員林市長。（記者顏宏駿攝）

    民進黨縣議員陳秋蓉實力堅強，可望出馬參選員林市長。（記者顏宏駿攝）

  • 民進黨在下屆彰化市長選舉中，已有縣議員林世賢（左）、賴岸璋（右）表態參選，市代楊富鈞（中）則可能在市長或縣議員選舉中擇一。（記者湯世名攝）

    民進黨在下屆彰化市長選舉中，已有縣議員林世賢（左）、賴岸璋（右）表態參選，市代楊富鈞（中）則可能在市長或縣議員選舉中擇一。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標

綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.