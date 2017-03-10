〈中部〉5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
綠營盼保彰市 攻下員林
〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，兩大指標「戰區」彰化市、員林市長選舉，藍綠更都部署悍將要攻克對方城池，其中民進黨在彰化市已有縣議員林世賢、賴岸璋表態參選，盼能保住執政權，員林市則以縣議員陳秋蓉呼聲最高，縣黨部評估其最具實力，若無意外將由她出馬參選，盼能「藍天變綠地」。陳秋蓉對此強調，黨若需要，她絕對是義不容辭、全力以赴。
最快年中就會確定人選
民進黨彰化縣黨部主委黃振彥指出，五合一各項人選，最快今年年中就會全部確定，原則上以現任者為優先。彰化市已有林世賢、賴岸璋表態參選市長，若無更多人選，將協調林、賴擇一出馬，若協調不成，則由黨內民調決定；林世賢、賴岸璋對此都表示，對方都有心為市民服務，不論誰出線，絕對全力支持。
外界盛傳可能將參選彰化市長或縣議員的民進黨市代楊富鈞則認為，未來動向應由市民決定，他願意接受任何挑戰。
至於另一指標戰區員林市，黃振彥說，目前檯面上以縣議員陳秋蓉最具實力，也最被看好，「若無意外的話應該就是她了！」他將擇期拜會勸進，期望能「藍天變綠地」，若成真即是民進黨首位員林市長。
對此陳秋蓉表示，她從立委助理做起，再擔任一屆代表、一屆縣議員，耕耘地方達十五年，穩健踏實走出每一步，從一而終為民喉舌，若黨有需要，她絕對是義不容辭、全力以赴。
泛藍備戰 黨主席選後才明朗
相對於民進黨積極部署，泛藍及無黨籍人馬也動作頻頻，至少有七人欲爭搶彰化市長寶座，其中國民黨縣議員張東正就表態參選彰化市長，積極搶曝光；員林市則有五名人選，其中國民黨縣議員游振雄積極備戰，無黨籍市代會主席林錦泉也來勢洶洶。
國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，五合一各項人選，預計在黨主席選舉後才會比較明朗，彰化市、員林市兩大指標區，絕對會推出強棒參選，盼能「保住員林市、搶下彰化市」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
綠營盼保彰市 攻下員林距離五合一選舉只剩一年多，這次選舉共有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五項，彰化縣除了縣長選舉備受矚目，…
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
標題：〈中部〉5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email