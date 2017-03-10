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〈中部〉陳明文重建祖厝慶落成

2017-03-10

〔記者林宜樟、陳璟民／朴子報導〕民進黨立委陳明文位於嘉義縣朴子市牛挑灣的祖厝原已倒塌，經家族人士同意原址重建，以其雙親陳福三、陳林蓮枝的名字命名的「蓮福居」，昨天燃炮、辦桌歡慶落成，祖厝內陳列陳氏族譜、陳明文父母生平事蹟、親族照片等，他受訪時感動地說「祖厝新起，懷思故里」。

陳明文說，父親陳福三在牛挑灣出生長大，後來到嘉義市創業，成立遊覽公司、巴士公司等，從事運輸業，事業有成，晚年和母親含飴弄孫，享壽八十五歲。

陳明文為了追思父母，重建原已老舊傾倒的祖厝，昨午席開七十三桌，宴請至親好友，嘉義縣長張花冠、議長張明達、副議長陳怡岳、總統府國策顧問鄭慶祥、民進黨秘書長洪耀福及多位鄉鎮市長、縣議員等出席致賀；陳明文與來賓聊天時提及，希望祖厝整建完成後，能讓陳家子孫在年節時返鄉，在蓮福居共聚。

陳明文在宴席開場致詞時，拉侄子陳怡岳站在身旁，傳承意味不言自明；陳明文感謝鄉親與各界友人，在其政治事業一路相挺，他與陳怡岳永遠都是「朴子市牛挑灣人」。

陳明文過去一年來常在祖厝監工，請專業匠師以檜木製作大門、窗框及梁等，造型優雅，並收藏陳林蓮枝的裁縫車及祖厝舊有木造老櫃子等；大廳後方廊道陳列族譜及照片，有陳福三夫婦及各子女家族影像，連陳明文滿一歲「度晬」的照片都有。

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  • 民進黨秘書長洪耀福（右二）到立委陳明文（右一）祖厝參觀。（記者林宜樟攝）

    民進黨秘書長洪耀福（右二）到立委陳明文（右一）祖厝參觀。（記者林宜樟攝）

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