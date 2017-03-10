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〈中部〉雲林露天燃燒猖獗 暴增近3倍

2017-03-10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕空氣品質不良，相關單位積極研議改善辦法，多次呼籲民眾不要露天燃燒稻草、垃圾，沒想到沒減少還暴增，今年一、二月露天燃燒五百多件，較去年同期增加三百七十多件，增幅近三倍，浪費人力、水源滅火外，加劇空氣品質惡化。

1、2月 比去年同期多379件

上週斗南消防分隊連續接獲多件雜草等露天燃燒案件，每次都動員好幾位消防隊員、義消前往滅火，警方也派員到場警戒、指揮交通，一處滅火至少都要費時三、四十分鐘到好幾個小時，消防隊員呼籲民眾不要再燒了。

雲林縣消防局統計，去年接獲露天燃燒雜草、垃圾勤務一千一百五十五件，其中一至二月有一百卅四件，今年一至二月則有五百一十三件，暴增三百七十九件，大部分是焚燒雜草，其他還有燒廢棄物、稻草等，消防人員疲於奔命。

雲林縣環保局表示，去年檢舉陳情露天燃燒有五百八十一件，其中一、二月有六十一件，今年一、二月則有一○七件，去年告發十三件，其中一件是燃燒稻草，其他都是燒垃圾、廢木等，依空污法處五千元罰款。

環保局指出，近幾年政府一再宣導農民不要露天燃燒稻草、垃圾，去年比前年少了很多，今年增加原因可能與氣候乾燥、久未下雨及縣內嚴格實施垃圾分類有關。

濃煙污染 加劇空氣品質惡化

環保局強調，露天燃燒濃煙不僅會影響行車安全，更是細懸浮微粒PM2.5最主要污染源之一，若燒夾雜塑膠等垃圾，則會產生世紀之毒「戴奧辛」，加劇空氣品質惡化，且對身體危害很大。

環保局表示，雲林縣是全國空氣污染最嚴重地區之一，尤其入秋至隔年春天，空氣品質經常達紅色警戒，呼籲民眾不要再任意燃燒垃圾、雜草、稻草，害人又害己。

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  • 今年1、2月露天燃燒較去年暴增370多件，消防人員疲於奔命，空污更加雪上加霜。（記者黃淑莉攝）

    今年1、2月露天燃燒較去年暴增370多件，消防人員疲於奔命，空污更加雪上加霜。（記者黃淑莉攝）

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