〈南部〉地下室苦練 新進國小棒球隊出頭天

2017-03-09

〔記者王涵平／新營報導〕大新營區唯一的棒球隊，新進國小師生利用地下室練球，拿到六年來最佳成績，獲家長、地方各界肯定。

新進國小棒球隊參加南市一○五學年度國小軟硬式棒球聯賽榮獲硬式殿軍、軟式第八，消息傳來，師生與家長同聲慶賀。

由於面對南市多支傳統棒球名隊，戰況激烈。校長黃耿鐘表示，隊長侯沅呈及隊員吳重毅、黃尹昌、張凱堯擊出多支安打，在關鍵時刻表現精彩，鼓舞團隊士氣，奠定勝利基礎。

成立於民國八十年的新進國小棒球隊，在總教練陳泰碩和張益真、林俊賢兩位業餘教練熱心指導下，球員每週一、二晚上利用學校地下室勤奮練球，假日到新營壘球場訓練守備，辛苦付出終於有了收穫。

陳泰碩說，棒球隊每年參加各大少棒賽事，如澎湖縣菊島盃國際少年棒球錦標賽、諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽、台南市巨人盃全國硬式少棒錦標賽。平時也常參加跨縣市友誼賽，精進球員的技術、並提升球隊的視野與格局。