〈南部〉女性照顧者漫畫展 居服員說悲喜

2017-03-09

見失智父微笑 一切都值得

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不一樣的三八婦女節！社會局即日起在愛國婦人會館舉辦「『漫』慢陪你走，發現我們的故事」女性照顧者特展，淺顯又貼切的漫畫，都是社會角落真實案例，黑色底板的加油留言，反映長期照顧者背後的心酸，呼籲男性力量一起來關懷加入。

昨天開幕式，擔任居家服務員的梁錦雲分享心路歷程。她的父親本身也是失智症患者，讓她在照顧案主及父親家兩地間往返奔波，每天晚上拖著疲憊的身軀回到自己的家裡，「真的很累，但是看見父親微笑，一切都值得。」

案主偉大母愛 成動力來源

梁錦雲說，曾在服務的身障個案家庭中，看見案主母親一邊要照顧患有腦麻重癱臥床的兒子，協助換尿布、餵食，還要一邊修改衣服維持家計，每次幫個案沐浴時，母親會在旁邊說：「兒子啊！兒子啊！媽媽的心肝寶貝兒子！」當孩子每次癲癇發作、服藥後有副作用時，母親就跟在旁邊不敢睡覺，偉大的母愛讓她深受感動，也是讓她持續居家服務十幾年至今的動力來源。

「阿蓮啊！你最近怎麼比較少來賣粿？」「唉～最近帶我丈夫去醫院檢查，醫生說要洗腎，所以最近都在醫院跑進跑出的。」「那這樣你們家阿喜甘有人幫忙照顧？」

阿喜是阿蓮的兒子，中度智能障礙，雖然照顧得很辛苦，卻是阿蓮跟丈夫的心頭肉，已照顧他四十五年了。這對雙老家庭案例也化為漫畫故事，七十歲的阿蓮不知自己還能做到什麼時候！

社會局長劉淑惠指出，長期以來，照顧工作多被賦予「愛的勞動」象徵意義，女性五個就有一個因照顧工作無法外出工作，且台灣女性仍是家庭中主要的照顧者，透過個案服務經驗、生活體驗觀察、文獻資料蒐集發現，在已婚女性的生命歷程中，照顧者角色占相當大比率，年老時可能還需照顧生病的配偶，未婚女性經常要負擔照顧年邁父母的責任。

社會局將照顧者的身影匯集化成六個小故事，呼籲社會大眾關注女性照顧議題，也透過特展宣導如何善用社福資源，陪伴長期照顧家庭。特展至四月廿三日。