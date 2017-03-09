〈南部〉麻豆柚花藝術節 週六登場
2017-03-09
〔記者楊金城／麻豆報導〕三月，「柚城」麻豆處處傳來柚花香，總爺藝文中心、麻豆公所結合地方藝文團體在本週六起到三月底舉辦二○一七柚花藝術節系列活動，邀請民眾在柚花盛開時節，一同漫步柚花園，聞花香、喝好茶、聽音樂，感受生活藝術的美好。
目前已有顏聖哲麻豆風情畫展在吉園休閒農場展出，總爺文教協會三月十一日下午二點半將在王紀明陶玻畫工作室，舉辦陳金湖老師音樂欣賞講座、王紀明老師陶玻畫創作美學講座、集英社太平清歌，活動現場提供現煮咖啡免費品嚐，觀眾須自備咖啡杯。
「柚下彩」蕭秀鳳創作個展十一日起，在南方米造碗粿店舉行，台灣首府大學、麻豆文教聯誼會十九日下午三點將在麻豆總爺藝文中心舉辦「柚鄉柚花藝起來」，邀各校熱舞社、熱音社、儀隊社、管弦樂社、原住民社、合唱團展演。
總爺藝文中心廿五日上午十點，在麻豆磚井社區柚花巷舉辦柚花巷茶席音樂會，由麻豆愛樂合唱團、台南市立民族管弦樂團擔綱演出，並有「奉茶」茶席品茗。廿六日上午十點在總爺藝文中心舉辦「柚花藝文爭豔」，有藝術家現場創作和工藝現場DIY。
此外，麻豆聖王宮在十二日舉辦「蚊港聖王祭」，有柚香美食、藝陣表演和社區廟埕競秀等活動。
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