〈南部〉林初埤木棉花季 週六開鑼
2017-03-09
〔記者王涵平／白河報導〕「花現店仔口」，林初埤木棉花季週末登場，串聯鄰近南洋櫻、蓮花及蘭花等景點，農業局推廣區域主體旅遊。
林初埤木棉道目前花開三成，近日陰雨綿綿，但澆不息民眾賞花熱情，依舊出現不少遊客與攝影愛好者。南市農業局表示，為重塑農村印象，補助「花現店仔口」計畫，串聯玉豐里木棉花、廣安里南洋櫻、大竹里蓮花及後壁區烏樹林蘭花，將社區窳陋空間改善整治，設置盛產花朵裝飾的地標立牌、鐵雕藝術品及座椅。在林初埤也建置大型休憩平台、全新環湖步道及導覽指示牌。
白河區公所指出，林初埤木棉花季三月十一日至四月四日舉行，十一、十二日發放約二百株樹苗，活動期間打卡按讚及上傳照片送好禮，街頭藝人也在木棉花道周邊表演。
公所表示，為維護賞花品質，活動期間賞花區內全面禁止攤販設攤；假日會實施交管，管制點分別為南九十線林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口（南八十八、八十九線交叉口），管制時段從上午八時至下午六時。民眾可就近沿南八十八、八十九線路邊停車或至停車場停放，公所籲請賞花民眾多利用大眾運輸工具前往。
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