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〈南部〉8樹搭舞台 8團隊3.11起接力獻聲

2017-03-09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南藝術節城市舞台系列「樹下音樂風景」，選擇八處樹木為軸心場域演出，邀請八組團隊輪番上陣，以「音樂賞析」方式，結合城市舞台「在場」的概念，十一日起，邀民眾一同在樹下欣賞旋律與自然空間交織的音樂風景。

昨日由谷方當代箏界陳雅筠、張慧敏老師，以及奔放音樂工作室音樂總監吳敏慈精彩演出片段，新疆手鼓加古箏，以及小提琴美妙音符為活動暖身。

至4/29每週六下午2點半

文化局藝術發展科科長楊馥菱表示，南市人文空間及古蹟遍佈，植物生態豐富，以老樹來串聯，結合生態、環保與藝文，邀請包含弦樂、人聲、打擊樂、音樂劇等多元演出，讓音樂、藝術就像呼吸一樣自然，希望透過這樣的活動，一起分享台南美好的事物。

演出團隊包括，谷方當代箏界、安坡碇樂班文化藝術團、Cellissimo高師樂苑、原住民新秀謝皓成、梁允睿與紅潮劇集、蒙納米豎琴樂團、CMO樂團以及奔放音樂工作室等，從十一日起持續至四月廿九日，每週六下午二點半，在台南公園、三二一巷藝術聚落、臺南神學院、安平區府平公園、總爺藝文中心、善化糖廠、水交社工藝聚落、南門公園等八個場地登場。

值得一提的是，每場音樂會都有專業聆導人，包括張瑀真、郭耿甫、焦元溥、王浩一老師，引領大家跟著音樂與樹木的腳步，在樹下修一場自然與藝術的學分。

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  • 台南藝術節城市舞台系列「樹下音樂風景」，11日起登場。（記者洪瑞琴攝）

    台南藝術節城市舞台系列「樹下音樂風景」，11日起登場。（記者洪瑞琴攝）

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