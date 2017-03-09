〈南部〉路燈日夜顛倒 台電澎湖區處允改善

2017-03-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕照亮夜間回家路的路燈，晚上不亮卻白天亮，不僅整個亂了套，一個月內更停電三次，引發民怨；台電澎湖區營業處表示，針對常發生停電的東衛至大城北路段，將研議改善分設電磁開關，避免同時發生停電現象。

連接澎湖本島馬公與湖西鄉的東衛，一個月內已傳出三次路燈大停電，分別為二月八日下午六時、二月十日下午六時二十三分、三月七日下午七時，由於該處為澎湖本島交通要衢，夜間路燈大停電容易造成交通混亂及危險，緊急通報台電派員搶修，都在一至兩小時內恢復正常供電。