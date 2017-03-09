| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉路燈日夜顛倒 台電澎湖區處允改善

2017-03-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕照亮夜間回家路的路燈，晚上不亮卻白天亮，不僅整個亂了套，一個月內更停電三次，引發民怨；台電澎湖區營業處表示，針對常發生停電的東衛至大城北路段，將研議改善分設電磁開關，避免同時發生停電現象。

連接澎湖本島馬公與湖西鄉的東衛，一個月內已傳出三次路燈大停電，分別為二月八日下午六時、二月十日下午六時二十三分、三月七日下午七時，由於該處為澎湖本島交通要衢，夜間路燈大停電容易造成交通混亂及危險，緊急通報台電派員搶修，都在一至兩小時內恢復正常供電。

廣告
  • 路燈白晝亮燈，被外界抨擊為浪費電力。（記者劉禹慶翻攝）

    路燈白晝亮燈，被外界抨擊為浪費電力。（記者劉禹慶翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蔣銅像裝置藝術 高師大報警惹議

高師大和平校區的蔣介石銅像基座日前被噴上「威權遺毒」及納粹符號黑漆，前天（七日）學生再為銅像進行裝置藝術時，因校方報警，警察入校盤查，引發學…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈南部〉路燈日夜顛倒 台電澎湖區處允改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.