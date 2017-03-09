〈南部〉【大學繁星榜單】中山工商近九成上榜 林園中學大躍進
2017-03-09
〔記者洪臣宏／高雄報導〕大學繁星放榜，中山工商黃昱翔原本可上台大，但他認為救人是件很酷的事，決定直攻高醫大醫學系。林園中學中油石化專班初試啼聲，大放異彩，張簡依萱放棄中油鐵飯碗，將進入台大政治系就讀。
中山工商有三十六位學生上榜，上榜率近九成，其中十六位考取國立大學，學測七十級分的黃昱翔可上台大，但他認為救人是件很酷的事，從小立志當醫生，選讀高醫大醫學系。
翁立昌錄取台大經濟系，他說，高一無心念書，每況愈下，經老師和同儕相互鼓勵，成績才漸有起色，高三時幾次模擬考，未曾超過六十級分，身心受煎熬，所幸學測前拚命複習，最終拚出六十八級分。
林園中學石化專班開辦三年，第一屆畢業班表現亮麗，四十名學生中有十六人考進中油，可以直接就業，全班十八人錄取繁星，其中十三人上了台大等國立大學。
張簡依萱當年放棄雄女，她說不在意是騙人的，但她堅信「明星高中光環是一時的，三年後考取好大學才是我最重要的目標」，她三年來成績都名列前茅，和錄取清大化學系的盧昱承均考上中油，但兩人決定繼續升學。
校方表示，不只石化專班，這次學測成績是整體大躍進，全校六十八人參加繁星，五十一人錄取，有廿七人考上國立，考取國立大學比例從去年三成八成長到五成二，是歷年來最佳成績。
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