〈南部〉大學生探「性福」 闖關認識他和她
2017-03-09
〔記者蘇福男／燕巢報導〕昨天是三八婦女節，樹德科大人類性學研究所舉辦「Woman／我們的節」闖關活動，「性福樂園」教導師生認識情趣用品功能，讓人臉紅心跳！
「Woman／我們的節」是由性學所老師李珣帶領同學設計，以闖關遊戲設計了「我的愛情大解析」、「安全套套樂」、「月月有經喜」、「性福樂園」、「性學知多少」等關卡，讓女性從遊戲中認識身體健康，男性從中了解自己的伴侶，彼此都能健康知識升級，幸福指數爆表。
其中，「性福樂園」教導參加者認識情趣用品的功能，並示範有利提升性功能及保健的凱格爾氏運動訓練PC肌，希望參加者能打開心房接受正確的性教育，不要隨便相信坊間的廣告藥物，扭曲性知識。
有女同學以道具練習戴保險套時，感到害羞、臉紅心跳，也有女同學氣定神閒逐一了解各項情趣用品的用途，認為自己已成年，正確的性教育知識是必備的。
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