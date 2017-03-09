| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉前鎮河變「臭奶溝」 禍首是民生污水

2017-03-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪流經前鎮河段近來驚傳變色，民眾以為有人偷排，才會變成發臭牛奶溝，市府查出是民生污水變多，流經五甲公園微滯洪池淨水設備超過負荷，才會排放到大排；市府養工處與水利局將會勘，先以管線截流方式解決，並辦理用戶接管改善。

市議員李雅靜表示，鳳山溪流經福誠高中運動場旁的前鎮河段，近來有民眾發現水溝變成乳白色，以為是有人偷排污染河川，變成一條牛奶溝，還發出陣陣惡臭，市府環保局據報到場，進行水質檢測，確認是民生污水，排除偷排可能。

鳳山區過去未推動污水下水道建設，市府養工處多年前開闢五甲公園，規劃一座微滯洪池，為了節約用水，設置沉澱池等簡易淨水設備，收集灌溉水圳及五甲地區民生污水，透過淨化、沉澱等過程，成為公園水池水源，完全不使用自來水。

五甲地區淨水設備不敷用

近年來鳳山區發展快速，人口數躍升全市之冠，五甲地區大樓林立，民生污水自然增加，養工處表示，近來淨水設備容量超過負荷，直接透過公園底下引道，透過大排流到前鎮河，避免溢流到公園水池，民眾看到的白色水，就是生活污水，將與水利局會勘，研議改善之道。

水利局︰先以管線截流

水利局指出，短期先以管線截流方式，避免民生污水排放到大排，化解環境污染疑慮，近年來推動污水下水道用戶接管工程，鳳山區接管率已達五成，現正辦理五甲地區用戶接管，可望徹底解決問題。

廣告
  • 鳳山溪流經前鎮河段驚傳變色，民眾以為有人偷排，才會變成發臭牛奶溝，市府查出是民生污水變多，流經五甲公園微滯洪池淨水設備超過負荷，才會排放到大排。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山溪流經前鎮河段驚傳變色，民眾以為有人偷排，才會變成發臭牛奶溝，市府查出是民生污水變多，流經五甲公園微滯洪池淨水設備超過負荷，才會排放到大排。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蔣銅像裝置藝術 高師大報警惹議

高師大和平校區的蔣介石銅像基座日前被噴上「威權遺毒」及納粹符號黑漆，前天（七日）學生再為銅像進行裝置藝術時，因校方報警，警察入校盤查，引發學…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈南部〉前鎮河變「臭奶溝」 禍首是民生污水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.