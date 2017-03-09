〈南部〉前鎮河變「臭奶溝」 禍首是民生污水

2017-03-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪流經前鎮河段近來驚傳變色，民眾以為有人偷排，才會變成發臭牛奶溝，市府查出是民生污水變多，流經五甲公園微滯洪池淨水設備超過負荷，才會排放到大排；市府養工處與水利局將會勘，先以管線截流方式解決，並辦理用戶接管改善。

市議員李雅靜表示，鳳山溪流經福誠高中運動場旁的前鎮河段，近來有民眾發現水溝變成乳白色，以為是有人偷排污染河川，變成一條牛奶溝，還發出陣陣惡臭，市府環保局據報到場，進行水質檢測，確認是民生污水，排除偷排可能。

鳳山區過去未推動污水下水道建設，市府養工處多年前開闢五甲公園，規劃一座微滯洪池，為了節約用水，設置沉澱池等簡易淨水設備，收集灌溉水圳及五甲地區民生污水，透過淨化、沉澱等過程，成為公園水池水源，完全不使用自來水。

五甲地區淨水設備不敷用

近年來鳳山區發展快速，人口數躍升全市之冠，五甲地區大樓林立，民生污水自然增加，養工處表示，近來淨水設備容量超過負荷，直接透過公園底下引道，透過大排流到前鎮河，避免溢流到公園水池，民眾看到的白色水，就是生活污水，將與水利局會勘，研議改善之道。

水利局︰先以管線截流

水利局指出，短期先以管線截流方式，避免民生污水排放到大排，化解環境污染疑慮，近年來推動污水下水道用戶接管工程，鳳山區接管率已達五成，現正辦理五甲地區用戶接管，可望徹底解決問題。