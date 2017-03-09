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〈南部〉台東地區農會總幹事 李建通連任

2017-03-09

〔記者張存薇／台東報導〕台東基層農會總幹事候聘昨天由台東地區農會揭開序幕，現任總幹事李建通在九位理事中獲得七票支持，順利連任，另選出新任理事長楊招信與常務監事陳宗誠，新三巨頭誓言為農民打拚。

台東地區農會長期存在派系問題，從去年十一月總幹事候聘登記後，雙方不斷纏鬥，不過已兩任總幹事的李建通頗獲基層好評，從會員代表、理事選舉均佔上風。

九名理事昨天依序投票選出理事長，現任卑南鄉代會主席楊招信獲七票支持當選，隨即以記名方式候聘總幹事，李建通獲七票同意票，而三位監事中，兩票投給陳宗誠，選舉過程平和。

五十七年次的李建通從民國八十三年進入東區農服務，從基層推廣、供銷部做起，他表示，感謝會員、農會員工全力支持，讓他能全力為農民打拚，未來希望能加強在地洛神、紅藜、杭菊、薑黃等農產品研發、行銷，並且與農民契作、增加穩定農民收入，也會加強有機農業推廣、除，鳳梨釋迦外銷外，也會持續協助台東市、卑南鄉農特產品國際化。

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  • 東區農總幹事李建通（左起）、理事長楊招信、常務監事陳宗誠誓言為農民打拚。（記者張存薇攝）

    東區農總幹事李建通（左起）、理事長楊招信、常務監事陳宗誠誓言為農民打拚。（記者張存薇攝）

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