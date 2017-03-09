〈南部〉恆春漁會選情激烈 在野派批假漁民氾濫

2017-03-09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕將於十八日舉行的漁會選舉，屏東縣恆春區漁會當權派及在野派戰況激烈，國民黨縣議員張榮志昨召開記者會，除提告對手黑函攻擊，並指控當權派「假漁民會員」充斥，違法投票將影響真漁民權益；恆春區漁會強調，一切由理事會資格審查，並送縣府備查。

漁會：均按規定審查

張榮志偕同鵝鑾里長謝春敏、前漁會理事長葉進雄及前漁會理事陳權敏等人，痛批漁會當權派「人頭會員」充斥，讓無法參加講習的身障者及公務員當會員，影響漁會選舉公平性。

張榮志等人表示，這次選舉期間有特定人士吸收大量人頭加入會員，這些人疑似未經體檢、受訓、繳納入會費、提供船員證等資料，僅提供身分證影本便入會，不合資格者，六個月內也未廢止其會員資格，恐涉嫌偽造文書及賄選等罪嫌；此外，張榮志也針對當權派發放的傳單，認為對手以污辱姓字眼指涉他介入選舉，向警方報案提告。

針對在野派指控，恆春區漁會總幹事鍾玉芳指出，漁會會員資格都經過理監事會審查，通過後送到屏縣府備查，過程都有文件可查核，呼籲在野派讓選舉單純化，別淪為口水戰。