〈南部〉台東首位綠營總幹事 掌太麻里農會
2017-03-09
〔記者王秀亭／台東報導〕選情最為緊繃、激烈的太麻里地區農會，昨天結果揭曉，理事長、常務監事分別由許來助、林杉主當選，總幹事則由莊慶輝勝出，成為台東縣首位民進黨籍農會總幹事，莊慶輝對此低調表示，政黨顏色不是關鍵，增進農民福利及收入才是未來的重點。
莊慶輝：增進農民福利才是重點
太麻里地區農會從會員代表選舉就一路競爭激烈，八十二人搶四十五個會員代表名額，候聘總幹事則是三搶一局面，由於許銘璜、莊慶輝、卓新明三人都是從農會基層做起，在農會表現優秀，會員代表選舉時，許銘璜略佔上風，卻因代表選理事時採限制連記法，配票複雜，致使結果出現變數，莊慶輝迎頭趕上。
昨天下午召開理監事聯席會，莊慶輝、許銘璜兩方人馬從推派監票人員到理事長選舉、聘任總幹事，票數都一直維持五比四，過程雖然平和，卻壁壘分明，而許銘璜在整個選舉過程中也遲未現身。
總幹事人選確定後，莊慶輝逐一向在場人士致謝，曾任太麻里地區農會總務、供銷部主任的莊慶輝說，除了感謝會員們的支持，更強調選後決不秋後算帳，雖然自己是民進黨員，希望大家一起為農會及農民福祉而努力，並強調雖然自己是民進黨員，不過政黨色彩並不影響農會發展，一切考量仍以農民的福利及收入為主軸。
莊慶輝表示，近年來南迴地區各部落積極發展紅藜、小米等傳統農作，農會會再加強輔導，並會以太麻里日昇會館為展售基地，讓南迴地區的農作有更多發展的空間。
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