| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台東首位綠營總幹事 掌太麻里農會

2017-03-09

〔記者王秀亭／台東報導〕選情最為緊繃、激烈的太麻里地區農會，昨天結果揭曉，理事長、常務監事分別由許來助、林杉主當選，總幹事則由莊慶輝勝出，成為台東縣首位民進黨籍農會總幹事，莊慶輝對此低調表示，政黨顏色不是關鍵，增進農民福利及收入才是未來的重點。

莊慶輝：增進農民福利才是重點

太麻里地區農會從會員代表選舉就一路競爭激烈，八十二人搶四十五個會員代表名額，候聘總幹事則是三搶一局面，由於許銘璜、莊慶輝、卓新明三人都是從農會基層做起，在農會表現優秀，會員代表選舉時，許銘璜略佔上風，卻因代表選理事時採限制連記法，配票複雜，致使結果出現變數，莊慶輝迎頭趕上。

昨天下午召開理監事聯席會，莊慶輝、許銘璜兩方人馬從推派監票人員到理事長選舉、聘任總幹事，票數都一直維持五比四，過程雖然平和，卻壁壘分明，而許銘璜在整個選舉過程中也遲未現身。

總幹事人選確定後，莊慶輝逐一向在場人士致謝，曾任太麻里地區農會總務、供銷部主任的莊慶輝說，除了感謝會員們的支持，更強調選後決不秋後算帳，雖然自己是民進黨員，希望大家一起為農會及農民福祉而努力，並強調雖然自己是民進黨員，不過政黨色彩並不影響農會發展，一切考量仍以農民的福利及收入為主軸。

莊慶輝表示，近年來南迴地區各部落積極發展紅藜、小米等傳統農作，農會會再加強輔導，並會以太麻里日昇會館為展售基地，讓南迴地區的農作有更多發展的空間。

廣告
  • 太麻里地區農會選情激烈，最後由莊慶輝（中）獲聘總幹事，理事長、常務監事分別由許來助（左）、林杉主（右）當選。（記者王秀亭攝）

    太麻里地區農會選情激烈，最後由莊慶輝（中）獲聘總幹事，理事長、常務監事分別由許來助（左）、林杉主（右）當選。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蔣銅像裝置藝術 高師大報警惹議

高師大和平校區的蔣介石銅像基座日前被噴上「威權遺毒」及納粹符號黑漆，前天（七日）學生再為銅像進行裝置藝術時，因校方報警，警察入校盤查，引發學…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：〈南部〉台東首位綠營總幹事 掌太麻里農會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.