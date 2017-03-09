〈南部〉下營農會「理事」遭撤 農業局：審查無效
〔記者楊金城、王涵平／下營報導〕下營區農會選舉突起戰火，農會前天召開第十七屆第八次臨時理事會，審查第十八屆新任理事當選人顏見明喪失農會會員資格、並撤銷顏員第十八屆理事資格，台南市農業局昨天立即函復農會，指該會議無效。今天下營農會將召開第十八屆理事會、監事會，選出第十八屆理事長、常務監事和聘任總幹事，選情呈現山雨欲來之勢。
捍衛權益 顏見明今出席理事會
下營農會總幹事曾丁祥說，會員資格是農會審查，不是農業局說了算。當事人顏見明則說，農會審查決議他喪失會員、理事資格屬違法，他會出席今天的理事會行使投票權，捍衛權益。
農業局指出，顏見明理事依法有選舉權與被選舉權，候補的理事不成立，下營區農會仍應依農委會核定於今天（三月九日）召開理事會、監事會，選舉第十八屆新任理事長、常務監事和聘任總幹事。
曾丁祥態度強硬的說，顏見明喪失會員資格，也不具第十八屆理事當選資格，怎麼投票？
第十八屆下營區農會選舉，即將屆滿卸任的曾丁祥一方，支持候聘總幹事陳乃源，挑戰派支持另位候聘總幹事黃冠霖，二月十九日農會會員代表選舉後，挑戰派以一席代表之差，險勝農會當權派；第二階段上週三會員代表大會選出第十八屆新任理事、監事後，挑戰派如願在理事席次以五比四佔優勢，農會下屆即將「變天」。
但下營農會突然在前天召開第十七屆第八次臨時理事會，決議顏見明喪失會員和新任理事資格；如果顏喪失理事，兩派的理事席次變成四比四，因候補理事是當權派，又變成當權派五席力阻「變天」；因事關重大，農會撤銷顏的會員、理事資格引起爭議。
顏遭檢舉 總幹事：「不符會員資格」
曾丁祥說，因顏見明被檢舉是公司負責人，不符會員資格，事屬緊急，才召開臨時理事會，之前農會審查與顏同樣的會員資格案例，結果農業局予以備查，為何「上次可以，這次不可以？」農業局回應，農會召開臨時理事會未在七天前通知，事實上屬緊急事件，可不受限制。
顏見明說，他是一家木工企業社負責人，也確實務農，之前農會已審查通過他的會員資格，現在又說不行，顯有「計畫」，農會前天會議違法，不是農會說了算。
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標題：〈南部〉下營農會「理事」遭撤 農業局：審查無效
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