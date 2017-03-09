〈南部〉《小檔案》台江大道：大台南路網新里程碑

2017-03-09

安南區二—七台江大道全長約十三．八公里，分為台江大道東段、中段及西段，其中貫通曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸的「最後一哩路」，西段安明路至青草崙堤岸三．五公里，三月十二日舉行通車典禮，全線通車後，可從聖母廟後方曾文溪畔往東，一路通到鹽水溪岸，串聯大台南路網開啟新的里程碑。

台江大道中段連結台十七線及台十七甲線，接至國道八號，全長約五．九公里，於民國九十六年底最早完工；之後市府再向中央爭取闢建東、西兩段道路，經費廿三．三億元；加上中段道路，全線工程總經費六十三．三億元。

另外，為使台江大道往東連結國道一號，亦獲營建署生活圈道路補助開闢台南都會區北外環道路，由新市台三十九線高鐵橋下道路到安平四草大橋，全長約十九公里，經費約一百七十八億元，共分四期，第一期已於一○四年通車，未來其他三期完工，全線完成後，從安平至南科只需十五分鐘。（資料來源：南市工務局，整理：記者洪瑞琴）